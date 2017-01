artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Pro Velten wird mit einem eigenen Kandidaten an der Bürgermeisterwahl teilnehmen, die in Velten voraussichtlich am 24. September stattfinden wird. Auf einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch einigte man sich aber darauf, den Kandidaten erst im April zu küren. Offizielles Interesse an einer Kandidatur haben bislang weder Pro Veltens Vorsitzender Marcel Siegert noch ein anderes Mitglied anklingen lassen. Siegert, dessen Kandidatur allgemein erwartet wird, sagte dazu: "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen und muss dazu nicht viele Dinge persönlich bewerten."