Mattek-Sands/Safarova gewinnt Damen-Doppel in Melbourne

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547750/

Im Damen-Doppel gewann das an Nummer zwei gesetzte Duo im Endspiel 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 gegen Andrea Hlavackova aus Tschechien und Peng Zhuai aus China. Mattek-Sands und Safarova holten bereits vor zwei Jahren die Trophäe in Melbourne und sicherten sich auch den Titel bei den French Open 2015 und den US Open 2016.

Die Verliererinnen verpassten ihren jeweils dritten Grand-Slam-Titel, Hlavackova hatte im Vorjahr das Endspiel in Australien an der Seite der Tschechin Lucie Hradecka verloren. Mattek-Sands und Safarova erhalten ein Preisgeld von umgerechnet 465 000 Euro, Hlavackova und Peng teilen sich die Hälfte.