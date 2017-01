Lebendige Kunst im Sinne des Stifters

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer dankbar sein", zitierte Prof. Dr. Detlef Karg, Chef-Kurator der Wredow'schen Zeichenschule, die Zeilen aus Goethes Faust während seiner schon traditionellen Treppenrede zum Tag der offenen Tür am Samstagabend, 21. Januar, vor den versammelten Gästen. Und verweist damit auf den Prozess, auf die Freude, die es macht, die Stiftung Wredow'sche Zeichenschule immer weiter und wahrnehmbarer zu etablieren, sie immer weiter in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und immer weiter nach außen zu wirken. "Denn über Geschmack lässt sich zwar streiten, Geschmack setzt aber Wissen in Realität fußend voraus", so Karg weiter.

Insbesondere im Bereich der Bildenden aber auch der Darstellenden Kunst leistet die Wredow'sche Zeichenschule mit einem umfangreichen Kursangebot hierzu seit vielen Jahren bereits einen außerordentlichen Beitrag in der Stadt. Gut 400 Schüler jeden Alters sind aktuell im künstlerischen Bereich innerhalb von 42 verschiedenen Kursen bei 16 Dozenten mehrmals in der Woche aktiv, frönen ihrer Kreativität und gestalten ihre Freizeit im künstlerischen Austausch. "Wir sind sehr stolz darauf, dass alle unsere Dozenten einen Hochschulabschluss auf ihrem Fachgebiet haben. Das spricht für die Qualität der Lehre an der Wredow'schen Zeichenschule", sagte Geschäftsführer Klaus Lietze.

Gelegenheit, dies selbst zu beurteilen, die künstlerischen Werke von acht Dozenten einmal genau unter die Lupe zu nehmen und dabei mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, hatten die Besucher dabei in der anschließenden Ausstellung. Denn während sonst wechselnde Ausstellungen der Schüler die Wände des Backsteinbaus schmücken, standen an diesem Abend die Werke der Dozenten im Fokus.

So etwa von Heike Burgemann, die viele Brandenburger als Schmuckdesignerin kennen, aber mittlerweile seit 20 Jahren auch an der Kunstschule lehrt. "Mein Anspruch als Dozentin liegt vor allem darauf, den Schülern zu zeigen, dass sie mit ihrer Kunst ihr Innerstes ausdrücken können und sollen. Es geht nicht einfach nur darum, etwas darzustellen, sondern das eigene Werk wirklich zu fühlen, so wie der Musiker das Lied, das er singt", erklärt Burgemann. Diesen Anspruch merkt man auch ihren aktuellen Werken an. Graphiken aus Bleistift, Papier und einzelnen Spiegelflächen machen den Betrachter selbst zum Gegenstand, der sich mit seiner Rolle als Mensch in der heutigen hektischen Zeit des mechanischen Funktionierens auseinander setzen soll. Ein Gefühl und eine zu vermittelnde Aussage stehen meist auch am Beginn der künstlerischen Arbeit von Tobias Öchsle, Künstlerischer Leiter der Stiftung Wredow'sche Zeichenschule. So ist er zu seiner Skulptur "1003" - der Farbcode des Signalgelbs, den der Kamin mit Rohr und leuchtenden Briketts trägt - über das wohlige Wärmegefühl nach einer Wanderung im Harz während des vergangenen Winters gekommen, wie er in einem Gespräch mit interessierten Betrachtern verriet.

Und wer bei so viel Kunst gleich selbst Lust hatte, kreativ zu werden, war beim Tag der offenen Tür ebenfalls genau richtig: eigene Ideen können blitzschnell beim Kartoffeldruck umgesetzt, Spinnräder konnten in Aktion bestaunt und ein Vortrag zur Geschichte der Verrückten Kapelle genossen werden. Die Erhaltung und Pflege dieser steht in Zusammenarbeit mit der im Juli 2016 gegründeten Wredow Gesellschaft um den Vorsitzenden Moritz Krekeler ebenfalls ganz oben auf der Agenda der Stiftung. Zumal die im Mittelalter erbaute Jacobskapelle an diesem Abend wunderschön illuminiert prunkvoller denn je wirkt. Ein Ansinnen, auf das August Julius Wredow als Ehrenbürger der Stadt sicherlich ebenfalls mehr als stolz gewesen wäre.