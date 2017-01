Der Nachwuchsmanager für Zoos in Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Für die Boulevardpresse ist "Abu" ein Held. Der 15 Jahre alte Afrikanische Elefantenbulle besitzt dem Vernehmen nach die Eigenschaft, für entzückenden Nachwuchs zu sorgen. "Tamika" und "Ayo", so heißen die zuletzt von ihm gezeugten jungen Dickhäuter, sind neue Stars im Zoo Halle. Ein Viertel mehr Besucher wurden dort im vergangenen Jahr registriert.

Daher ist es verständlich, dass andere Direktoren den fruchtbaren "Abu" gerne ausleihen würden - in Halle trafen zahlreiche Nachfragen ein. Afrikanische Elefanten pflanzen sich in Zoos selten fort: Jährlich werden im Schnitt fünf Kälber in Europa geboren. Doch die Entscheidung, welche Tiere dieser Art sich paaren dürfen, wird woanders getroffen. In diesem Fall von einem Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) in Wuppertal.

Das Beispiel verdeutlicht, dass sich Zoos einem übergeordneten Management unterwerfen. Die wissenschaftliche Tierhaltung wird in internationalen Netzwerken, den Zuchtprogrammen, gesteuert. Großes Ziel ist, dass die genetische Vielfalt erhalten bleibt und der Bestand nicht überaltert. Auf diese Weise sollen Reservepopulationen entstehen. Nach dem seit mehr als 40 Jahren geltenden Washingtoner Artenschutzabkommen dürfen kaum noch Wildtiere importiert werden.

Kritiker sprechen jedoch von einem vorgeschobenen Artenschutz. Tiere in Gefangenschaft seien nur noch ein "trauriges Abbild ihrer stolzen Artgenossen in Freiheit", meint die Tierschutzorganisation Peta. Sie bemängelt vor allem die Haltung auf engem Raum, die zu Verhaltensstörungen führe, sowie eine fehlgeleitete Zucht, bei der überzählige Tiere verkauft würden.

Christian Kern leitet eines der insgesamt 150 Europäischen Erhaltungszuchtprogramme - für Chaco-Pekaris. Er steht im Berliner Tierpark am Gehege dieser Nabelschweine, die ihren Rüssel angesichts der frostigen Temperaturen nur kurz an die frische Luft halten. Die scheuen, aus Zentral-Südamerika stammenden Tiere wagen sich nicht aus der Deckung, als ihnen der Biologe ein paar Möhren zuwirft.

"Sie sind in ihrem Bestand stark gefährdet", sagt der 36-jährige Kurator. Chaco-Pekaris würden aus ihrer natürlichen Umgebung - Trockenwäldern in Paraguay, Bolivien und Argentinien - immer weiter verdrängt. 3000 bis 4000 Tiere sind nach Schätzungen übrig geblieben. Rund 180 leben derzeit in Zoos weltweit. "Es sind schöne Tiere, aber sie erhalten nicht die große Aufmerksamkeit", meint er.

Die Trockenwälder des Gran Chaco würden gerodet, um Weideflächen für die Rindermast zu erhalten, berichtet Kern, der mehrmals schon Südamerika bereist hat. Dadurch finden diese Nabelschweine schlichtweg kaum noch Raum, um zu überleben. Damit die Spezies weiter existieren kann, legen die an dem Programm beteiligten Tierparks eine "Reserve" an. 2012 kamen aus diesem Grund sieben Chaco-Pekaris aus amerikanischen Zoos nach Berlin. Deren Nachkommen wurden über das EEP auf Einrichtungen in Belgien, Polen und Tschechien verteilt.

Während Kern früher Bücher führen und seine Kollegen anschreiben musste, um die genauen Bestände zu erfassen, übernehmen diese Arbeit heute Computer. Die an Zuchtprogrammen beteiligten Zoos seien immer stärker elektronisch vernetzt, sagt Kern. Dadurch kann er Geburten, Todesfälle und Abstammung per Mausklick aufrufen.

Doch auch für die Erfassung der weltweit in Menschenhand lebenden Spitzmaulnashörner ist der gebürtige Leipziger zuständig. Auch diese Dickhäuter sind hauptsächlich durch Wilderei vom Aussterben bedroht: 5100 Tiere leben nach Angaben der Weltnaturschutzunion noch in Afrika, meist in Reservaten. Zudem koordiniert er als stellvertretender Zuchtbuchführer den Bestand an Java-Leoparden.

Jeder Zoo in Deutschland hält im Schnitt 170 Arten. Daher kann Kern die Kritik von Tierschützern nicht verstehen, die behaupten, man wolle nur jene Tiere zeigen, die viele Besucher anlocken. "Der Tierbestand ist fast überall historisch gewachsen - und er wird nicht von irgendwelchen Trends bestimmt. In Berlin beispielsweise halten wir auch viele für unsere Besucher unscheinbare Tierarten, welche im Freiland gefährdet, stark bedroht oder gar ausgerottet sind." Die Zoos finanzierten heute weltweit den Natur- und Artenschutz vor Ort und beteiligten sich auch an Auswilderungsprogrammen.

Der Biologe tritt auch Gerüchten entgegen, dass beliebte Tiere gegen einen finanziellen Ausgleich in andere Zoos wechseln. "Es ist ein Geben und Nehmen", macht Kern deutlich. "Man darf nicht glauben, wir geben einen Eisbären ab und erhalten im Gegenzug einen Panda." Alle Beteiligten müssten sich in einem Erhaltungszuchtprogramm einem großen, gemeinsamen Ziel unterordnen, betont der Kurator für Säugetiere.

Überhaupt seien vor einem Transport monatelange Planungen notwendig. So wurden im Vorjahr die beiden Jaguare "Anafi" und "Tipito" wegen der Sanierung des Alfred-Behm-Hauses nach Santiago de Chile gebracht. Allein die Genehmigungsverfahren für Ausfuhr und Einfuhr der Raubkatzen zogen sich über Wochen hin, zudem mussten Transport und Quarantäne organisiert werden. Die Umsetzung der Empfehlungen innerhalb eines EEP binde finanzielle und personelle Ressourcen.

Auch einem weiteren Vorurteil tritt er entgegen: Demnach würden Zoos dazu beitragen, dass Tiere ihrem natürlichen Lebensraum entnommen werden. "Es gibt nur noch wenige Flecken, wo es unberührte, vom Menschen nicht beeinflusste Natur gibt", sagt er. "Selbst Afrika ist in gewisser Weise ein riesiger Zoologischer Garten." Auch in den Nationalparks würden letztlich Tiergruppen gemanagt.