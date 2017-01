Malte Stöck sagt "Tschüss"

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Mit seiner freundlich-verbindlichen Art hat er zum guten Klima in Hohen Neuendorf beigetragen, durch seine Arbeit sowieso. Jetzt verlässt der Klimaschutzbeauftragte Malte Stöck die Stadt. Er zog am Donnerstag eine Bilanz.

In Hohen Neuendorf herrscht klimatechnisch schon seit einigen Jahren Aufbruchsstimmung. Die nach modernen Umweltstandards errichtete Grundschule in der Niederheide ging vor gut fünf Jahren ans Netz. Die Umstellung auf Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung ist abgeschlossen.

In puncto Elektromobilität geht die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran. In Malte Stöcks erste Zeit als Mitarbeiter fällt die Eröffnung von Ladesäulen mit Standardsteckern in allen Stadtteilen. "Elektromobilität ist ein spannendes Thema", sagt Stöck. "In dem Bereich steht Hohen Neuendorf in Brandenburg auf jeden Fall gut da. Schön wäre, wenn noch mehr Einwohner auch Elektroautos fahren würden. Aber das kommt schon noch", ist er zuversichtlich. Die Vorreiterrolle Hohen Neuendorfs habe sich gerade in der jüngsten Zeit auch daran gezeigt, dass er selbst öfter zu Veranstaltungen im Land gereist sei, um die städtischen Konzepte vorzustellen.

Den Sinn energetischer Haussanierung mit geeigneter Dämmung stellte Malte Stöck im vergangenen Sommer ganz praktisch mit einer Eisblockwette unter Beweis. Zwei hundert Kilo schwere Eisblöcke wurden in je einem ungedämmten und einem gedämmten Holzhäuschen verstaut. "Ich hätte nicht gedacht, dass davon noch etwas übrig bleibt", gibt Bürgermeister Apelt zu. Doch nach einigen Wochen war im gedämmten Haus immer noch ein Teil vom Eis vorhanden.

Einzelne Bürger hätten sich von ihm über Sparpotenziale und moderne Sanierungsmöglichkeiten beraten lassen. Dennoch sei es schwierig, breite Teile der Bevölkerung vom Nutzen energetischer Haussanierung zu überzeugen, hat Stöck auch erfahren. "Auch wenn das im Kopf präsent ist, geht es doch zunächst an den eigenen Geldbeutel." Zu der Messe mit vielen unterschiedlichen Fachleuten fanden sich nur wenige Besucher ein.

Das Interesse könnte beim Quartiersmanagement, das am 15. Februar öffentlich vorgestellt wird, durchaus größer sein, weil im Quartier Wohnende direkt angesprochen und Fragebögen verteilt wurden. Ein gerade in den Fachausschüssen diskutiertes Nahwärmekonzept für die Gegend um den Wildbergplatz, das kommunale Gebäude wie private Haushalte einschließen würde, ist Teil dieses Quartierskonzepts.

In der Ferien-Uni hat Malte Stöck schon den Jüngsten erklärt, wie wichtig der Schutz der Umwelt und der sparsame Verbrauch von Energie sind. In dem Projekt "Kleine Adler" brachte er Straßenbauer wie -nutzer samt Polizei und Straßenverkehrsbehörde an einen Tisch. Auch eine Verkehrs AG hat er mitinitiiert.

Das beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt war 2014 die Voraussetzung für die vom Bundesumweltministerium geförderte Stelle eines Klimaschutzmanagers, die Malte Stöck jetzt knapp zweieinhalb Jahre ausgefüllt hat. Mit einem lachenden Auge, weil Stöck vieles angeschoben hat und einem weinenden, weil einiges längst nicht abgeschlossen ist, verabschiedet der Bürgermeister den Klimaschutzbeauftragten. "Natürlich wird die Arbeit weitergeführt und die Stelle so bald wie möglich wieder besetzt", so Apelt, der hofft, dass auch engagierte Initiativen weiterbestehen werden. "Als Bürgermeister kann ich nur jeder Kommune einen Klimaschutzbeauftragten empfehlen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis keine Gemeinde mehr umhin kommt - diese Stelle ist wichtig und macht sich definitiv bezahlt." So kann ein Klimaschutzmanager beispielsweise zu kommunalen Neubauten Hinweise geben, die gelegentlich die Akquise von Fördermitteln ermöglichen.

Die Stelle des Hohen Neuendorfer Klimaschutzbeauftragten wird demnächst neu ausgeschrieben. Aber auch Initiativbewerbungen sind in der Stadtverwaltung schon jetzt willkommen.

Der Umweltwissenschaftler Malte Stöck, seine Frau und seine zwei Kinder verlassen Hohen Neuendorf Richtung Norden. Künftig wird der 38-Jährige als Gebäudemanager in der Stadt und dem Landkreis Uelzen sowie im Kreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen tätig sein.

Dass in seiner letzten Hohen Neuendorfer Zeit die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Bergfelder Grundschule in Betrieb gegangen ist, wird Malte Stöck als schöne Erinnerung mit in den neuen Job nehmen. "Wenn ich auf die Wetterapp schaue und sehe, dass in Hohen Neuendorf die Sonne scheint, freue ich mich."