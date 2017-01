1000 Besucher mehr im Glasmacherhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Stechlin (GZ) Im letzten Jahr in Trägerschaft des Fördervereins "Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide" hat das Glasmacherhaus Neuglobsow noch einmal seine Besucherzahl erhöhen können. Nach 3224 im Jahr 2015 besuchten vergangenes Jahr 4233 Interessierte die Einrichtung. Auch das Naturparkhaus in Menz besuchten mehr Menschen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547766/

Am 3. Januar wurde die Verantwortung für das kleine Neuglobsower Museum an die Entwicklungsgesellschaft Regio Nord übergeben, die dort auch die Touristinformation des Ortes unterbringen will. Wolfgang Henkel, der Vorsitzende des Fördervereins, sieht die Übergabe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Wir konnten es einfach nicht mehr, die personellen Probleme wurden immer größer. Aber es ist schön, dass es mit dem Haus nun weitergeht", sagte er am Donnerstag bei der Jahres-Pressekonferenz des Naturparks. Beratend bleibe der Förderverein mit seinem Sachverstand gleichwohl involviert. Hätten zeitweise acht bis zehn öffentlich geförderte Mitarbeiter pro Jahr in der Einrichtung tätig sein können, sei diese Art staatlicher Förderung immer weiter zurückgefahren worden.

Für das Menzer Naturparkhaus, für das der Förderverein ebenfalls verantwortlich zeichnet, hoffe er für 2017 noch auf MAE-Kräfte oder ähnliche Unterstützung sowie einen Jugendlichen, der ein freiwilliges ökologisches Jahr absolvieren möchte. Oftmals sei es jedoch schwierig, geeignete Leute zu finden. "Und die, die da sind, dürfen es nicht weiter machen", sagte Henkel.

Doch in Menz kann der Förderverein auf fest angestelltes Personal zählen. Die Stellen von Susanne Bartel und Karin Schlösser sind bis Ende August 2018 durch verschiedene Fördertöpfe von EU und dem brandenburgischen Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft gesichert. Zum anderen konnte Anfang des Jahres mit Jeanette Lehmann als Projektmitarbeiterin für Umweltbildung für Kinder und Jugendliche eine hervorragende Kraft hinzugewonnen werden, so Henkel.

Für den Verein gelte es aber, sich dieses Jahr beizeiten um eine Weiterführung der Förderung für die Kolleginnen Schlösser und Bartel zu bemühen. "So ein qualifizierter Stamm ist nicht zu ersetzen", betonte Henkel weiter.

Die Besucherzahlen des Naturparkhauses bewegten sich indes 2016 auf einem konstanten Niveau im Vergleich zum Vorjahr, konnten sogar leicht zulegen, von 6817 auf 7210. In puncto Umweltbildung wurden 63 statt 61 Gruppen betreut. Unterm Strich stehen insgesamt 14615 vom Förderverein betreute Personen, 2015 waren es 13311.