Autotest Opel Zafira

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Opel hat sich wirklich berappelt: Im vergangenen Jahr gab es ein Plus von 6,3 Prozent bei den Neuzulassungen in Deutschland - was über dem Branchenschnitt von 4,5 Prozent lag. Besonders Karl und Astra, aber auch der Zafira konnten dabei deutlich zulegen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547768/

Motor

Für den Zafira stehen vier Benziner und vier Diesel zur Wahl, dazu kommen (alles andere als selbstverständlich) je eine Variante für Autogas und Erdgas. Das ergibt eine Leistungspalette von 120 PS bis 200 PS. Der große Diesel, der aus zwei Litern Hubraum bis zu 170 PS und vor allem 400 Newtonmeter maximales Drehmoment (bereits bei 1750 Umdrehungen) holt, ist eine durchzugsstarke Freude. Entsprechend geht es flott voran: In 9,8 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und maximal bis auf 208 km/h. Und das ganz unangestrengt. Das Sechs-Gang-Schaltgetriebe könnte aber knackiger sein.

Karosserie/Ausstattung

Als der Zatira 1999 startete, war das Angebot an kompakten Vans spärlich gesät. Und komplett versenkbare Sitze schienen eine Sensation. Heute ist die Konkurrenz groß. Zudem sind familienfreundliche Vans etwas aus der Mode geraten, weil die höhergelegten SUV immer mehr Käufer finden. Trotzdem ist das Segment noch immer wichtig. Und Opel kann von sich behaupten, seit Jahren hier mit dem Zafira vorn mitzumischen. Mittlerweile gibt es die dritte Generation in einer überarbeiteten Variante - die man schon am Namen erkennt, denn zuvor hieß der Wagen Zafira Tourer, nun nur noch Zafira. Die überarbeitete Front des 4,67 Meter langen Zafira wirkt jetzt etwas harmonischer, sonst ist es bei der dynamischen Linienführung geblieben. Innen ist die Unübersichtlichkeit des Armaturenbretts Geschichte, nun geht es übersichtlich und modern zu. Im Gegensatz zu früher ist das Einstiegsmodell heutzutage ein Fünfsitzer, das wegen seiner Praktikabilität fast schon legendäre Flex7-Sitzsystem kostet in jeder Ausstattungslinie 750 Euro Aufpreis. Empfehlenswert ist es für Familien allemal, auch wenn dann der mit 710 Litern üppige Kofferraum des Fünfsitzers bei ausgeklappter dritter Sitzreihe nur noch 152 Liter ausmacht. Wie bei Opel heute üblich, kann man auch den Zafira zu einem rollenden Hotspot machen, was all die Kinder freut, die per WLAN während der Fahrt weiter das Internet nutzen können. Ab Werk hat der Zafira sechs Airbags, ESP, Traktionskontrolle, beheizbare Außenspiegel, Fensterheber vorn, Radio, fernbedienbare Zentralverriegelung. Klima kostet 1700 Euro extra. Gegen Aufpreis gibt es zudem diverse Assistenzsysteme, etwa für das Halten der Spur oder die Verkehrsschilderkennung.

Fahrverhalten

Ganz der Familienfreundlichkeit verpflichtet ist das Fahrverhalten eher komfortabel, was aber nicht heißt, dass man flotte Kurvenfahrt vermeiden sollte. Zudem: Mit dem optionalen Flexride-Fahrwerk kann man aus den drei Optionen Normal, Tour und Sport wählen, sich also das Fahrverhalten nach eigenem Belieben anpassen.

Wirtschaftlichkeit

Den Einstieg in einen aktuellen Zafira gibt es ab 21.990 Euro (120-PS-Benziner). Der Zwei-Liter-Diesel startet dann bereits (besser ausgestattet) bei 30.875 Euro. Nach Norm verbraucht dieser Zafira 5,2 Liter Diesel auf 100 Kilometer (168 g/km CO2), mit gut sechs Litern kann man tatsächlich hinkommen. In der Versicherung gelten - für Diesel typisch - die eher höheren Klassen 19/22/21 (Haftpflicht/Voll-/Teilkasko).

Fazit

Es bleibt dabei: Wer noch einen echten Familienvan sucht, ist beim Zafira gut bedient, der nun noch einen deutlich moderneren Eindruck macht. Hajo Zenker