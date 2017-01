Kritik an höheren Wassergebühren

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Der Rheinsberger Stadtverordnete Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) kritisiert Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) für Gebührenerhöhungen. Bereits Ende 2015 hat die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbands (TAV) Lindow-Gransee, beschlossen, die Grundgebühren für Trink- und Abwasser für Gewerbetreibende um 110 Prozent zu erhöhen. Diese Änderung trat im Januar 2016 in Kraft. Hintergrund für den Beschluss war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, wonach Gewerbeobjekte bei der Gebührenerhöhung nicht wie Wohngebiete veranlagt werden sollen. Das ließ Schwochow in seiner Mitteilung ebenso unerwähnt wie die Tatsache, dass Rau gar nicht für die Erhöhung gestimmt hat, sondern sich der Stimme enthielt. Erst nachdem er sich an die Medien gewandt hatte, erfuhr er davon. Dennoch hält Schwochow an seiner Kritik fest. Er interpretiere das Gerichtsurteil anders. Zudem hätte Rau sich stärker gegen eine Gebührenerhöhung einsetzen können. Außerdem bemängelt der Stadtverordnete, dass die Gebührenerhöhung nicht kommuniziert worden sei. Rau informiere die Abgeordneten nicht ausreichend über Beschlüsse des TAV.