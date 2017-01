Letztes Stück Ursprünglichkeit bewahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Nennhausen/Gräningen (MOZ) So recht weiß man nicht, wie sich die Gegend bei Nennhausen zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Besuchern und Bewohnern darstellte. Es war die Zeit, 1803, als Friedrich de la Motte Fouqué in zweiter Ehe ins Nennhausener Schloss zog. War die Gegend noch wild und urromantisch?

artikel-ansicht/dg/0/1/1547771/

Von Nennhausen weiß man ja, dass der Ort wie die in den Ländchen Rhinow und Friesack etwas höher gelegen ist. Das Havelländische Luch war woanders. Mitten in ihm befindet sich Buckow, nur 4 Kilometer Luftlinie von Nennhausen entfernt. Im Spätmittelalter noch sollen Wallfahrer per Boot nach Buckow übergesetzt worden sein, wo sich eine Wallfahrtskirche befand. Sozusagen auf einer Insel im Luch. Heute erinnert nur noch der Fisch auf dem Kirchturm an die besondere Lage. Mit Wasser bringt man Buckow sonst nicht in Verbindung.

Über Luch-Zeiten vor den Trockenlegungen überlieferte der brandenburgische Geograph und Geologe Karl Friedrich von Klöden (1786-1856) folgendes: "Es war eine wilde Urgegend, wie die Hand der Natur sie gebildet hatte, ein Seitenstück zu den Urwäldern Südamerikas, nur kleiner und nicht Wald, sondern Luch". Weit und breit habe ein Rasen aus zusammen gefilzter Wurzeldecke von bräunlich-grüner Farbe die wassergleiche Ebene bedeckt, deren kurze Grashalme besonders den Riedgräsern angehörten. In jedem Frühjahr sei das hervordringende Grundwasser aufgequollen, die Rasendecke hätte sich in die Höhe gehoben, eine schwimmende, elastische Fläche gebildet, welche bei jedem Schritt unter den Füßen eingesunken sei, während sich ringsum ein flach trichterförmiger ansteigender Abhang gebildet habe. In jedem Frühjahr habe das Luch einem weiten See geglichen, so von Klöden. "Nur im hohen Sommer und bei trockener Witterung war der größte Teil des Luchs zu passieren (...)."

Seit dem 18. Jahrhundert wurde dieses Moor- und Sumpfgebiet systematisch melioriert. "Wehre, Deiche und Gräben entwässerten das Gebiet und wandelten es zu großflächigem Wiesen- und Ackerland um", wie es über das Havelländische Luch auf www.vogelundnatur.de heißt.

Wenn Fouqué womöglich mit Gattin Karoline durch die Gegend ritt, mochte er noch Reste der Urgegend erlebt haben. So richtig urig muss es damals aber noch am Gräninger See gewesen sein. Günter de Bruyn erwähnt Spaziergänge der Schlossgesellschaften in seinem Buch "Mein Brandenburg".

Es soll vom Schlosspark zum Gewässer gegangen sein, das dem heutigen Naturschutzgebiet Gräninger See seinen Namen gibt. Es ist dort derart wildwüchsig, dass keine Chance besteht, das Ufer zu erreichen. Die Bäume, die den See umgeben, sind wie ein breiter Streifen, wie eine undurchdringliche Schutzzone, in der stecken bleiben würde, wer sein Glück trotz aller Widrigkeiten versucht. Das ist aber wegen des Naturschutzes verboten.

Doch als Fouqué und Gäste des sogenannten "Musenhofs" nach rund 2 Kilometer Wegstrecke den See erreicht haben mochten, müsste Romantikern das Herz höher geschlagen haben. Ein paar Dunstschwaden, Vollmond oder/und der Schrei einer Eule, und fast vollkommen wäre die romantische Atmosphäre gewesen. Ein Knacken hätte vielleicht mystische Gestalten vermuten lassen oder einen Ritter, der sich im Wald verirrt. Obgleich für die Gestalt der 1811 von Fouqué veröffentlichten "Undine" eine heiß umworbene Frau des romantischen Dichters Pate gestanden haben soll, so dürfte doch der Gräninger See als Kulisse für den Beginn der weltberühmten Erzählung über die "Quellnymphe" mit sechs Buchstaben am ehesten taugen. In Kreuzworträtseln wird regelmäßig nach Undine gefragt. Und tatsächlich, sogar eine Quelle gibt es in der Nähe, Gräninger Spring genannt.

In der "Undine" geht es um ein Mädchen, das aus einem einsam im Wald gelegenen See steigt und von einem dort lebenden Fischerehepaar an Kindesstatt aufgezogen wird. Das Familienglück hält an, bis Ritter Huldbrand bei einem Unwetter per Zufall durch den gespenstisch anmutenden Wald zu den Fischern gelangt, die ihm Obdach bieten. Der Ritter verliebt sich, das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Ein Happy End gibt es nicht.

Wenn auch kein Beleg zu bringen ist, dass der See und die Quelle den Dichter zur "Undine" inspirierten, so können Westhavelländer davon ausgehen, dass zumindest im dortigen Naturschutzgebiet ein Stück Ursprünglichkeit bewahrt ist. "Geprägt wird das Gebiet durch den See mit seiner breiten Verlandungszone und weiten, durch Feucht- und Nasswiesen gekennzeichneten Niedermoorflächen. Besonders hervorzuheben ist die natürliche Sukzession des Ufersaumes mit den angrenzenden Erlenbrüchen und die Bedeutung des Gebietes als Nahrungs- und Bruthabitat für zahlreiche Sumpf- und Wasservogelarten", wie es auf www.westhavelland-naturpark.de zu lesen ist. Das Gebiet steht nun seit 50 Jahren unter Schutz. Vielleicht nur eine Handvoll Menschen hat seither den See mit eigenen Augen gesehen.