Guten Morgen aus Frankfurt!

(MOZ) Kichern und gackern im Hintergrund. „Was lacht ihr denn so?“, fragte die Mutter eines Bekannten, als sie durch die Küche wuselte. „Ich kann es einfach nicht finden. Wo ist es denn nur?“, tauchte sie wieder in ihre Suche ab. „Unterhaltungsprogramm pur“, kommentierte ihr Sohn. Mit angesäuerter Miene blickte seine Mutter zu ihm rüber. Es war schwer, sich das Grinsen zu verkneifen. „Ich hab besseres zu tun, als mir eure Späße anzuhören“, sagte sie stolz und suchte in ihrer Tasche weiter nach ihrem Handy. Nach einer weiteren Minute klärte der Sprössling seine Mutter schließlich auf: Sie hatte mit dem Licht an ihrem Handy nach ihrem Handy gesucht.