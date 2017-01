Guten Morgen aus Eberswalde!

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) So ein Tag fängt doch anders an, wenn die Sonne scheint. Sogar ein unverzagter Vogel singt in der Januar-Kälte. Es könnte alles so schön sein – wenn sich im Hof hinter der Redaktion nicht Dramatisches abspielen würde. Da stehen sie zu dritt und kämpfen gegen die unerbittlichen Strahlen der Sonne an: die Schneemänner, die die Nachbarsfamilie auf die Wiese gebaut hat. Richtig bedrohlich, wie sich um sie herum der leuchtend grüner Rasen aus den Eisresten schält. Beinahe möchte ich runterlaufen und das Trio retten. Doch da heißt es, geduldig sein und die Sonne ihre Arbeit machen lassen. Für das Tiefkühlfach unseres Kühlschranks sind die schrumpfenden Riesen nämlich immer noch zu groß.