Jeep: Frischzellen für den Oberindianer

Wie schon für den Jeep-Einsteiger Renegade (Länge 4,26 Meter) und für den Mittelklasse-SUV Cherokee (4,63 Meter) gibt es jetzt auch vom Grand Cherokee Trailhawk-Modelle, die den Spagat zwischen Straßen- und Geländeperformance am besten beherrschen. Das luxuriöse Multitalent (Preise ab 66.100 Euro), das serienmäßig unter anderem vollklimatisierte Sportsitze für Fahrer und Beifahrer mitbringt, hat den aktiven Allradantrieb Quadra Drive II mit elektronischem Sperrdifferenzial für die Hinterachse und Luftfederung an Bord. Die pumpt den großen Indianer im Unterholz stufenweise satte 70 Millimeter höher bis auf eine maximale Bodenfreiheit von 270 Millimetern. Dem Einsatz auch auf grobem Geläuf tragen darüber hinaus verstärkter Unterbodenschutz und spezielle Reifen Rechnung. Für den Trailhawk stehen der stärkere der beiden V6-Diesel (250 statt 190 PS) und der V6-Benziner mit 290 PS zur Wahl. Sehr zu empfehlen ist der von uns gefahrene Selbstzünder, der dank 570 Newtonmeter Drehmoment das leer immerhin rund 2,5 Tonnen schwere Dickschiff aus allen Drehzahllagen heraus souverän anschiebt. Der Diesel verbraucht mit 7,0 Litern(Werksangabe) bei annähernd gleichen Fahrleistungen im Schnitt drei Liter weniger als der Benziner. Was uns noch auffiel: Der Grand Cherokee des Jahrgangs 2017 folgt noch präziser jedem Lenkbefehl. Das macht die neue elektrische Zahnstangenlenkung, die unter anderem auch den Parklenk-Assistenten ermöglicht, mit dem Jeep sein Angebot an elektronischen Fahrhilfen erweitert.

Einsteiger ist nach wie vor der Laredo mit 190 PS starkem V6-Diesel, Achtgang-Automatik und selbstverständlich Allradantrieb wie alle anderen Modelle, der mit 49.900 Euro zu Buche schlägt. Beinahe doppelt so teuer (87.900 Euro) kommt der Überflieger SRT mit 6,4-Liter-V8 unter der hohen Haube, der 468 PS leistet und bullige 624 Newtonmeter Drehmoment an alle vier Räder schickt. Wolfgang Brekeller