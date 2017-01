Neue Polizeiautos erhalten Schutzfolien gegen Steinwürfe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei schützt ihre Streifenwagen besser gegen Angriffe mit Steinen und Flaschenwürfen. Die Seitenscheiben aller neuen Polizeiautos werden künftig mit einer Splitterschutzfolie ausgestattet. Außerdem werden die Streifenwagen in Teilen von Kreuzberg und Friedrichshain entsprechend nachgerüstet. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßte am Freitag die Pläne von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Zudem soll es auch in anderen Teilen Berlins Schutzfolien für Polizeiautos geben, "wenn für Dienstbereiche/Fahrzeuge eine besondere Gefährdung festgestellt wird", wie Geisels Sprecher Martin Pallgen am Donnerstag getwittert hatte.