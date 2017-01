Geheimtipp für Pistenfans

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Schroffe Berghänge, verschneite Wälder und zugefrorene Wasserfälle: Das Jura-Gebirge in der ostfranzösischen Region Franche-Comté ist ein Geheimtipp für Wintersportfans und Naturbegeisterte. Bis auf 1.700 Meter steigen die Berghänge und bieten einen spektakulären Ausblick. Ski-, Snowboard- und Schneeschuhfans kommen in den drei Wintersportgebieten Métabief, Les Rousses und Monts Jura auf ihre Kosten: Mehr als 260 Kilometer Pisten und verschlungene Waldwege erwarten die Wintersportler. Ab Februar 2017 können Besucher im neu eröffneten Polarzentrum "Espace des Mondes Polaires" in Prémanon zudem Entdeckungsreisen in polare Welten unternehmen.

35 Pisten mit einer Gesamtlänge von 37 Kilometern auf einer Höhe von 1000 bis 1420 Meter bieten in Métabief am Mont d'Or sowohl für Anfänger und Familien als auch für Fortgeschrittene ein abwechslungsreiches alpines Terrain. Im JuraKid Park trainieren Kinder bis zu zehn Jahren das Skilaufen und der Easy Park auf der grünen Piste lädt zum Skivergnügen für die ganze Familie. In drei weiteren Snowparks erproben fortgeschrittene Snowboarder und Skifahrer ihre Freestyle-Künste. Neu in diesem Jahr bietet Métabief Abfahrten mit dem Fat-Bike an. Interessierte können sich direkt vor Ort ein Fat-Bike leihen. Aber nicht nur Fans des alpinen Wintersports können hier tief in die Winterwelt eintauchen: Viele Kilometer weit ziehen sich die Loipen durch die stille Landschaft. Die beiden nahe gelegenen Seen Lac Saint Point und Lac de Remoray verwandeln sich darüber hinaus in der kalten Jahreszeit in eine Spielwiese für Schlittschuhläufer.

Das Gebiet "Les Rousses" direkt an der Schweizer Grenze mit den Dörfern Les Rousses, Lamoura, Prémanon und Bois d'Amont eignet sich für Familien und Wintersportler, die Abwechslung im Einklang mit der Natur suchen. 50 Pistenkilometer stehen für Abfahrtslauf, 200 Kilometer Loipe für Langlauf und 78 Kilometer für Schneeschuhwanderungen zur Verfügung. Wintersportbegeisterte können Kurse in Telemark-Ski über Biathlon bis hin zu Snowkite belegen. Eine besondere Schneeerfahrung ist das Skijöring. Dabei gleitet man auf Langlauf-Skiern hinter einem Pferd elegant durch den stiebenden Schnee. Wer eine Winterwanderung abseits des Skitrubels bevorzugt, sollte sich einen Besuch des Sees Lac des Rousses nicht entgehen lassen: Bei einem winterlichen Spaziergang kann man an dem Bergsee durchatmen und zur Ruhe kommen.

Monts Jura liegt im Herzen des Naturparks "Parc Naturel Régional du Haut-Jura" und ist nur 20 Minuten von der Westschweizer Stadt Genf entfernt. Es wird vom Berg Crêt de la Neige überragt, der sich 1720 Meter in die Höhe streckt. Hier haben Wintersportler wahrscheinlich einen der schönsten Ausblicke von der Piste und Loipe aus, über den Genfer See in der Ferne und die Kette der Alpen. Der Mont Blanc, geheimnisvoller weißer Gigant, dominiert das Bergpanorama. 60 Pistenkilometer stehen für Abfahrtslauf, Snowboard und Freeride zur Verfügung. Auf 160 Kilometern doppelt gespurter Loipe zwischen La Vattay und Mijoux kommen Langläufer auf ihre Kosten.

In wenigen Tagen, im Februar eröffnet das Polarzentrum "Espaces des Mondes Polaires" in Prémanon. Paul-Emile Victor, der berühmte französische Polarforscher und Initiator der französischen Polarexpeditionen nach dem Zweiten Weltkrieg, verbrachte seine gesamte Jugendzeit im Jura-Gebirge. Sein Sohn Jean-Christophe Victor entwickelte gemeinsam mit verschiedenen Partnern die Pläne des "Zentrums für polare Welten": Besucher können in Dauer- und Wechselausstellungen auf interaktive Weise mehr über das Leben und Wirken von Paul-Emile Victor sowie über die Antarktis und die Arktis erfahren. Das Zentrum umfasst insgesamt eine Fläche von 5 300 Quadratmetern und beherbergt neben den weitläufigen Ausstellungsräumen, einen Polargarten, eine Eisbahn, ein pädagogisches Atelier und ein Restaurant.

