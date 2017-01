artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Petershagen-Eggersdorf (MZV) Für einen Sieg reichte es für den wieder prägnant im Feld der etwa 80 Einzel- und Gruppenstarter vertreteten BKC in diesem Jahr einmal nicht. Kurzzeitig schien es zwar so, dass es mit 402 (von maximal möglichen 500) Punkten im Gardetanz Junioren reichen könnte. Doch dann war unmittelbar hinter der sehr soliden Darbietung der Brandenburgerinnen noch die traditionell stärkste Konkurrenzformation vom ECC an der Reihe, die nun ein viertes Mal in Folge Landesmeister wurde und dem BKC erneut den Titel wegschnappte. Und auch die Kinderprinzengarde des Vereins, im Vorjahr noch ganz oben auf dem Siegertreppchen im Gardetanz Jugend, musste sich diesmal mit Platz zwei begnügen. Um die Winzigkeit von zwei Zählern in der Wertung der gestrengen Juroren war der TSV Fredersdorf-Vogelsdorf etwas besser.