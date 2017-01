ÖPNV: Probleme mit dem Bus

artikel-ansicht/dg/0/

Wer im Westhavelland auf den ÖPNV angewiesen ist, hängt an Wochenenden in manchen Dörfern regelrecht fest. Busse verkehren dann nicht. Zudem geht es in den Osten des Landkreises nur per Bahn ab Rathenow, Nennhausen und Buschow.

Kürzlich luden die havelländischen Bündnisgrünen zu einer öffentlichen Diskussionsrunde zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein. Schwerpunkt war der Busverkehr. "Unsere persönliche Erfahrung ist auch, dass man mit dem Zug schnell und ganz gut zwischen Rathenow und Berlin fahren kann. Ist man aber aus einem Ort ohne Zuganbindung darauf angewiesen, zusätzlich den Bus zu nutzen, wird es zum Problem", so Felix Doepner aus Nennhausen, Vorsitzender der Kreistagfraktion von Bündnis '90/Die Grünen. "Tagsüber kann man den Bus zum Zug noch nutzen. Wenn man aber abends mit dem Zug zurückkommt, fährt dann die letzten wenigen Kilometer bis in den Wohnort kein Bus mehr. Also fahren die Menschen gleich beide Strecken mit dem Auto."

Vor allem in den Abendstunden und am Wochenende reicht das Busangebot nicht aus, wie die Diskussionsrunde im Rathenower Restaurant "Syrtaki" betonte. Da brauche man gar nicht entlegene Dörfer betrachten. Beispiel Kreisstadt. Wer abends oder am Wochenende zwischen Rathenow und dem Ortsteil Semlin unterwegs ist, kann dies nur mit dem Auto. Ein Bus fährt da gar nicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Erreichbarkeit kultureller und touristischer Angebote im Havelland mit dem ÖPNV wie beispielsweise Schloss Ribbeck. Es ist an Wochenenden vom Westhavelland aus nur per Bahn mit Umweg über Berlin zu erreichen.

"Der Kreistag hat vor über drei Jahren eine Klimaschutzkonzeption beschlossen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Einsparung von Kohlenstoffdioxid", sprach Felix Doepner ein weiteres Argument für ein besseres ÖPNV-Angebot an. "Der ÖPNV ist als eine Maßnahme dazu verankert. Bisher wurden die Chancen eines besser vernetzten ÖPNV viel zu wenig genutzt."

Die 15 Gäste diskutierten auch alternative Busangebote wie den Bürgerbus, der in Brieselang und Dallgow funktioniert. "Man muss das starre System des ÖPNV aufbrechen und nach Alternativen suchen", meinte auch Kai-Holger Dech aus Hohennauen. Eine Idee der Diskussion war, die Bedarfe für den Busverkehr in den Kommunen abzufragen und dazu die Menschen über die Ortsbeiräte einzubeziehen. Die Gäste wünschten sich mehr Mut zum Handeln bei den Verantwortlichen. Diese sitzen in der Kreisverwaltung.

Am 23. Februar, 19.00 Uhr, laden die havelländischen Bündnisgrünen zu einer öffentlichen Diskussionsrunde zum Thema Qualität der Kita-Betreuung und Kita-Beitragsfreiheit ins "Syrtaki" ein. Zu Gast ist dann Landtagsabgeordnete und Bildungspolitikerin Marie-Luise von Halem.