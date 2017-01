11. Security Forum: Save the Data

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Was haben Themen wie Flüchtlingskrise und Terrorismus, Populismus und Fake-News mit Datenschutz zu tun? Eine ganze Menge, so Dr. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise auf dem 11. Security Forum der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Weichert war von 2004 bis 2015 Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. In seinem Vortrag "Demokratie 4.0." beschrieb er die Gefahren für Europa. Was auf den ersten Blick mit der Entwicklung von Informationstechnik nichts zu tun hat, erweist sich bei näherem Betrachten als eine direkte Folge: "Nachrichten über potenzielle Fluchtziele lenken Flüchtlingsbewegungen. Terroristen nutzen moderne Kommunikations- und Informationstechnik zur Rekrutierung ihrer Anhänger und zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Anschläge. Weitgehend unkontrollierte Informationskonzerne bestimmen wichtige gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Die Welt und mit ihr das demokratische Europa droht in eine Gesellschaft abzudriften, in der informationsverarbeitenden Konzernen freie Hand gelassen wird und die Menschen total überwacht werden. Grundrechte und demokratische Selbstbestimmung drohen dadurch immer mehr zu einer Illusion zu werden." Eine Gefahr, die Gesellschaft und Politik aber verhindern könnten.