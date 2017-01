Frankfurter IHP weiht neues Labor ein

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn Matthias Wietstruck morgens zur Arbeit kommt, kann er sich nicht so ohne Weiteres vor seinen Computer setzen und loslegen. Der Wissenschaftler am Frankfurter IHP - Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik arbeitet in einem sogenannten Reinraum, der absolut steril bleiben soll. "Wir haben hohe Anforderungen, was Sauberkeit betrifft", sagt er und deutet auf einen weißen Schutzanzug. Mit dem staubfreien Overall ist Wietstrucks Arbeitskleidung aber längst nicht komplett. Jedes Mal, wenn er das neue Nanolabor betritt, muss er eine Maske ähnlich einem Imkerhut aufsetzen und einen Mundschutz um den Kopf binden. Auch Stiefel und verschiedene Handschuhe liegen im Vorraum für die Mitarbeiter bereit. Am Ende bleiben nur noch ihre Augen frei.