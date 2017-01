Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt verteidigen WM-Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Nach zuvor nur zwei Siegen aus neun Weltcup-Rennen in diesem Jahr gewannen die Bayern in Innsbruck/Igls und schlugen damit auch ihre Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken, die nur Rang drei belegten. Silber ging an die Lokalmatadoren Peter Penz und Georg Fischler. Wendl/Arlt bleiben nach dem Premierensieg am Königssee im Vorjahr damit die einzigen Sprint-Weltmeister im Doppelsitzer. Das dritte deutsche Duo Robin Geueke/David Gamm verlor beim Start zu viel Zeit und kam auf Rang fünf.

Bereits am Samstag gibt es im Doppelsitzer-Rennen die Chance zu einer Wiedergutmachung. Dort sind Wendl/Arlt beim Saisonhöhepunkt seit Jahren nicht zu besiegen: Das am Königssee beheimatete Duo gewann nicht nur bei der WM 2013, 2015 und 2016, sondern auch bei Olympia 2014 in Sotschi.