Rasen für den guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Nachdem vor gut zwei Jahren Ubisoft mit dem Open-World-Racer "The Crew" ins Renngeschäft eingestiegen ist, gibt es nun für alle, die seinerzeit den Start verpasst haben, das Spektakel zusammen mit dem DLC "Calling all units". Dabei wechselt der Spieler einfach auf die Seite des Gesetzes und versucht, in der Person von Clara Washington, Polizeiarbeit am Volant zu verrichten. Sprich, die Gang der Harvester einzubremsen. Klingt sehr nach einer Neuauflage von "Need for Speed: Hot Persuit" und erinnert in der Ausführung tatsächlich an den Racer-Klassiker. Allerdings haben wir es hier tatsächlich nur mit einer Erweiterung zu tun, die beileibe nicht an den Umfang des Vorbilds heranreicht. In der Boxversion gibt es dafür immerhin zum halben Preis des Vollprodukts dieses zusammen mit dem DLC, so dass zumindest für Crew-Neulinge ein ansprechendes Paket bereitsteht.