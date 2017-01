Abenteuerliche Zeitreise

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die erfolgreiche Videospielgeschichte von "Assassin's Creed" den Sprung auf die große Leinwand geschafft hat, legen die Entwickler eine Pause im Fortgang der Ereignisse ein. Was jedoch nicht heißt, dass sie untätig waren. Denn mit "Assassin's Creed: The Ezio Collection" erfährt ein Teil der Saga eine Wiederauferstehung. Hier finden sich auf einer Disc alle Abenteuer, die, wie der Name schon verrät, von Ezio Auditore di Firenze erlebt werden. Jene Geschichten also, die man bereits vor einiger Zeit in Assassin's Creed 2, Brotherhood & Revelations absolvieren konnte. Ein wenig mag da auf den ersten Blick dem geneigten Gamer das Wort Geldmacherei in den Sinn kommen. Aber bei genauerer Betrachtung sind es vor allem all jene die profitieren, die eine Next-Gen-Konsole ihr eigen nennen und darüber hinaus vielleicht diesen Meuchelmörderteil oder seine Fortsetzungen und zusätzliche Download-Inhalte nicht kennen. Denn all das befindet sich nun auf einer Disc und wurde inhaltlich ein wenig, grafisch und vom Spielerlebnis her deutlich aufgepeppt.