Berlin (dpa) Die ersten der neu gebauten Wohnblöcke für Flüchtlinge in Berlin werden ab dem nächsten Dienstag bezogen. Das kündigten die zuständigen Linke-Senatorinnen Elke Breitenbach (Soziales) und Katrin Lompscher (Wohnen) bei der Vorstellung der fünfstöckigen Neubauten für insgesamt 450 Menschen in Marzahn am Freitag an. Die ersten 300 Flüchtlinge, die in der kommenden Woche ankommen, wohnten bisher in fünf Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf.