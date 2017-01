Mit Klavierkonzert und Salutschießen

artikel-ansicht/dg/0/

Matthias Marr, Kastellan des Schlosses und Vorsitzender des Vereins, stellte es am vergangenen Sonnabend vor. Nach dem Start mit dem recht erfolgreichen Buchbasar am Wochenende zuvor erwartet die Gäste bereits am 29. Januar unter dem Titel "Raus aufs Land" im Schloss eine Familienführung. Sie wird am 5. Februar und am 18. April jeweils um 15 Uhr wiederholt. Höhepunkt des 1. Halbjahres ist am 19. Februar das "Preußische Winterfest im Schloss Paretz". "Wir feiern ein Fest in alter Tradition für Jung und Alt mit Vorträgen, Führungen, Märchen und Angeboten zur Eiszubereitung um 1800. Auch eine zum Thema passende Bastelecke wird es geben", kündigte Marr an. Den Abschluss des Festes bildet ein Klavierkonzert in der Schlossremise. Umgeben von historischen Kutschen, Schlitten und Sänften spielt Akihito Okuda. Das Konzert ist eine Spende von Frau Helga Breuninger an dieses traditionelle Paretzer Fest. Die militär-historische Untermalung des Festes übernimmt die "6 pfündige Fußbatterie", die zweimal während des Festes zum Salutschießen anrückt. Bestandteil des Programmes sind zwei Winterabendvorträge: Um 12.15 Uhr zum Thema "200 Jahre Schloss Paretz" und um 14.15 Uhr "Zum 200. Todestag von Valentin von Massow". Er war Oberhofmarschall des Königs und Initiator des "Paretzer Skizzenbuches". Während des dritten Winterabendvortrages am 8. März sprechen Horst Oberländer und Christina Streithorst über das Projekt des Vereins, eine Zeitzeugenbefragung in Paretz. "Zwei Hofdamen auf Abwegen" sind sowohl am 12. März als auch am 17. April und am 14. Mai zu erleben. Am 1. April folgt das musikalische Schauspiel "Es war einmal in Berlin". Am 2. April, aber auch am 25. Mai und am 11. Juni, ist der "Hofgärtner wider Willen" unterwegs. Matthias Marr hofft, dass zu dem geplanten Termin am Ostermontag (17. April) im Schlosspark das alljährliche natürliche Spektakel zu erleben sein wird. Er führt zu einer botanischen Rarität, dem "Nickenden Milchstern", im Volksmund auch einfach nur Rotzblume genannt.