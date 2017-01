artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (dpa) Ein Briefumschlag mit einem unbekannten Pulver hat am Freitag einen Alarmeinsatz in Nauen ausgelöst. Ein Mann hatte den verdächtigen Brief in seiner Firma erhalten und sicherheitshalber zur Polizeiwache gebracht. Die Beamten sperrten den Wachbereich und holten Spezialisten der Feuerwehr zur Hilfe. Diese untersuchten den Brief in Chemikalienschutzanzügen und brachten ihn anschließend mit einem Spezialfahrzeug ins Landeslabor nach Frankfurt (Oder).