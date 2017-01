Die Angst vor den Altlasten

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (MZV) Um ihren Schulsportplatz in einem Stück zu behalten, wird die Stadt Lindow ein 24613 Quadratmeter großes Grundstück kaufen. Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstagabend für das Geschäft. Bedenken gibt es jedoch, weil sich auf dem Gelände einst eine Mülldeponie befand.

Das Grundstück befindet sich im Besitz einer Erbengemeinschaft. Ohne dass die alten Eigentümer je enteignet worden sind, wurde ein Teil des Areals zu DDR-Zeiten mit dem Sportplatz überbaut. Nun meldeten sich die Erben und forderten Pachtzahlungen (RA berichtete). Etwa ein Drittel des Platzes gehört den Privatbesitzern. Da es erhebliche Kosten verursachen würde, den Teil des Sportplatzes zu vermessen, der nicht der Stadt gehört, um diesen dann zu kaufen, schlug die Verwaltung vor, das Gesamtgrundstück für 14767 Euro zu kaufen. Hinzu kommen 10000 Euro für Anwalt, Notar und Grundbucheintrag.

Die Stadtverordneten stimmten diesem Vorschlag nur zähneknirschend zu. Dieter Brauch (Linke) warnte, dass der Kauf nicht absehbare Risiken in sich berge. Denn auf einem Teil des Grundstücks befand sich bis vor 20 Jahren eine Hausmülldeponie. Daher plädierten einige Abgeordnete dafür, den Beschluss zu vertagen, und vorerst etwaige Bodenbelastungen zu überprüfen. Andere wiederum sahen nicht ein, warum die Stadt das komplette Areal erwerben soll, statt nur den Teil, auf dem sich der Sportplatz befindet.

Amtsdirektor Danilo Lieske warnte jedoch eindringlich davor, Zeit zu vergeuden. "Ihr versteht nicht, in welcher Situation wir sind: Entweder wir kaufen oder wir zahlen Pacht", sagte er zu den Abgeordneten. "Wenn wir ein paar Monate herumeiern, denken die Besitzer über Nutzungsentgelte nach - rückwirkend, so lange wie möglich. Das war ihr ursprüngliches Ansinnen", so Lieske weiter. Von einem Unternehmen, das sich auf ihrem Gelände befindet, würden die Erben einen sechstelligen Betrag fordern.

Selbst wenn Lindow rückwirkenden Forderungen erfüllen müsste, wäre der Kaufpreis von 60 Cent pro Quadratmetern bei einer Pacht nach wenigen Jahren überschritten. Der Kauf ist also die deutlich günstigere Variante.

Was etwaige Altlasten durch die Mülldeponie angeht, versuchte Lieske die Stadtverordneten zu beruhigen. Die Kreisverwaltung habe die Deponie vor 20 Jahren abdecken lassen. "Wenn sie eine Gefahrenquelle wäre, wäre das nicht geschehen", so der Verwaltungschef. Walter Matthesius sprang Lieske bei. Die Werte des unter dem Grundstück ablaufenden Grundwassers würden regelmäßig kontrolliert. Bisher habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Letztlich stimmten die Abgeordneten dem Grundstückskauf mehrheitlich zu. Nur drei von ihnen waren dagegen.