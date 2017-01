Schmuck gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Ruppin (MZV) Die Neuruppiner Polizei sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer von Schmuckstücken. Diese waren bereits am 30. Dezember in Alt Ruppin gefunden worden. Der Schmuck lag verteilt auf dem Gehweg an der Friedrich-Engels-Straße. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, ist es aber bislang noch nicht gelungen, die Fundstücke einer oder mehreren Straftaten zuzuordnen.