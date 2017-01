Geriatrie: Neuer Chefarzt für Nauen und Rathenow

artikel-ansicht/dg/0/

Er wird künftig den stationären Bereich in Nauen mit insgesamt 28 Betten neu aufbauen wird und darüber hinaus für die geriatrische Abteilung in Rathenow verantwortlich sein. Er folgt auf Peter Thomaßen, der hauptsächlich am Standort Rathenow tätig war. Der neue Chefarzt ist gebürtiger Berliner und hat in Berlin studiert. Zuletzt war er sechs Jahre lang als Oberarzt im Evangelischen Krankenhaus (Diakonissenhaus) in Luckau tätig.