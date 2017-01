Beim Spielen aufgeschnappt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Ein Neuruppiner Schüler hat vier seiner 13- bis 14-jährigen Mitschüler bei einer handfesten Rangelei als "Juden" beleidigt. Zudem soll er dabei auch das Wort "Vergasen" benutzt haben. Eine aufmerksame Lehrerin bekam den Streit jedoch mit und rief daraufhin am Freitagmorgen die Polizei. Als die Beamten an der Schule eintrafen, wurde der Junge belehrt und zu seinem Verhalten befragt. Dabei konnte keine rechtsradikale Gesinnung festgestellt werden. Der Jugendliche gab an, die Worte beim Spielen eines Onlinespiels aufgeschnappt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.