"Sie können echt was ab"

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) "Vier. Und Du fünf." Knapp fällt die Ansage von Daniel Lormis aus, als er seine Mannschaft am Samstagvormittag zum Erwärmen los schickt. Kurz sind die Runden, die die zwölf Mädchen in der Rheinsberger Allende-Sporthalle drehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547850/

Dass Bayern München Meister wird, davon gegen fünf C-Juniorinnen des FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg aus. RB Leipzig sehen ein Mädchen und der Trainer noch am aktuellen Tabellenersten vorbeiziehen. Das Gros jedoch drückt Hertha BSC Berlin fest die Daumen.

Dass Bayern München Meister wird, davon gegen fünf C-Juniorinnen des FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg aus. RB Leipzig sehen ein Mädchen und der Trainer noch am aktuellen Tabellenersten vorbeiziehen. Das Gros jedoch drückt Hertha BSC Berlin fest die Daumen. © MZV

Sie gehören zum einzigen Mädchenteam, das in Prignitz/Ruppin in einer Jungs-Staffel eingetaktet ist.

Doppelpass mit der Prellwand als Bande. Das folgt dem Erwärmen. "Sie haben es noch nicht drauf, den Ball so zu spielen, dass er auf den Fuß zurückkommt", begründet der Trainer. Eine Bahn nach der anderen legen seine Mädchen zurück. Mal ist das Leder mit links, mal mit rechts zu spielen.

Eine fehlt heute: Geburtstagskind Lilly. Sie wohnt im 16 Kilometer entfernten Lindow und gehört damit zu den extrem vielen "Fahrkindern". Aus Schwanow, Zechow, Dierberg, Heinrichsdorf, Flecken Zechlin und sogar aus Neuruppin reisen die Mädchen zweimal pro Woche zum Training an. Nur jetzt in den Wintermonaten ist der Aufwand mit einer Einheit geringer. Der Begriff Einheit durchzieht das Team. Lormis legt Wert darauf: Bis auf die Torfrau tragen alle das gleiche Shirt. In Blau.

Mädchenfußball gibt es zwar schon einige Jahre bei den Blau-Weißen. Doch blieb vor etwa eineinhalb Jahren die Anzahl an nötigen Fußballerinnen unter dem Limit, um erneut für den Spielbetrieb zu melden. "Dann setzte im März plötzlich ein Hype ein", wundert sich Lormis noch heute über den starken Zulauf. Plausibel klingt seine Begründung: "Die Mädchen finden den Zusammenhalt im Sport einfach gut." Kapitänin Leoni und Xenia bringen es gemeinschaftlich auf den Punkt: "Es ist geil hier" und "Der Teamgedanke ist es", der so lockt. Klara ist eine von denen, die sich bereits in anderen Sportarten testeten. Dass sie beim Fußball hängen blieb, ist auch den nicht ungeliebten Zweikämpfen geschuldet. "Jungs spielen zwar härter und sie drängeln mehr." Doch umso stolzer ist ein Mädchen, wenn es als Sieger aus dem Duell hervorgeht.

"Mädchen haben größere Angst vorm Ball", findet Leoni. "Aber sie weinen nicht", so der Coach. "Da wunderten sich schon einige Jungs, als sie von den Mädchen abprallten." Hier eine Träne, doch da ein Abschütteln des harten Körperkontakts. "Meine Mädchen können echt was ab", zeigt sich der 39-Jährige begeistert über den ungebrochenen Widerstand, den seine C-Juniorinnen aufbringen.

Auf eine "gute Hinrunde" blickt Blau-Weiß. Nach zwei nervösen Partien fingen sich die C-Mädchen, die aufgrund einer Sondergenehmigung bei der jüngeren männlichen Altersklasse gemeldet sind und damit bis zu drei Jahre älter als der Gegner sind. Schon gegen Schwarz-Rot Neustadt deutete sich der Leistungsschub an. "Nach 45 Minuten stand es 0:0. Wir hatten uns ein Remis verdient", bedauert Lormis. Sein Team kassierte in der Schlussphase zwei Tore. "

Der komplette Bericht steht in der Sonnabendausgabe des Ruppiner Anzeigers.