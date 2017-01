Auf Enkeltrick hereingefallen

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnitz (OGA) Eine 77-jährige Lehnitzerin fiel auf den Anruf einer angeblichen Schwiegertochter herein, die am Donnerstag um 15 Uhr finanzielle Hilfe am Telefon forderte. Der 80-jährige Ehemann des Opfers ging vor die Tür und übergab einem dunkel gekleideten Mann im Mantel, der ausgab, von ihrem Geldinstitut zu kommen, eine fünfstellige Geldsumme. Als der Sohn der Geschädigten von der Übergabe erfuhr, wurde die Polizei verständigt. Zeugen werden gebeten, sich unter 03301 8510 zu melden.