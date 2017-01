artikel-ansicht/dg/0/

Organisatoren und Partner der Ausbildungsmesse "Youlab" trafen sich am vergangenen Freitag bei der Firma Enretec in Velten, die erstmals bei der Messe in Oranienburg dabei sein wird.Foto: Jusepeitis © MZV

(mae) Rund 80Firmen aus Oberhavel und den Nachbarkreisen Barnim und Ostprignitz-Ruppin stellen sich am 15.Februar von 11 bis 16 Uhr bei der Ausbildungsmesse "Youlab" in der MBS-Arena der Oranienburger Turm-Erlebniscity vor. Es ist eine gute Chance für Jugendliche, einen Ausbildungsplatz in der Region zu finden. Viele Betriebe lassen ihre Azubis am Stand zu Wort kommen.

Fehlende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, ein instabiles, nicht ausreichend ausgebautes digitales Netz und die Demografiekurve: Prokuristin Carola Hänel benennt konkrete Gründe, weshalb es für die Firma Enretec im Veltener Gewerbegebiet "Heidekrug" an der Havelstraße schwierig ist, neue Auszubildende zu akquirieren. Ein weiteres Hindernis für den Spezialbetrieb: "Entsorgung klingt schmuddelig. Bei uns ist sie aber innovativ und spannend."Das beweist Carola Hänel gleich bei einer Führung. Sie überträgt ihre Begeisterung für die Enretec auf die Teilnehmer. Aus "Micky-Maus-Mengen medizinischen Abfalls wie Amalgam lassen wir in letzter Konsequenz ganze Silberbarren entstehen", erzählt sie. Bundesweit sammle der Betrieb Kleinstmengen medizinischer Abfälle von Arztpraxen und regionalen Gesundheitszentren ein. Neben der Zahnstofffüllung Amalgam sind das unter anderem Röntgengeräte und Chemikalien, Spritzenabfälle, aber auch medizinische Geräte wie Zahnarztstühle. Die gesammelten Materialien werden in ihre Bestandteile zerlegt, wertvolle Dinge, wie das Silber in den Amalgammengen, wiederverwertet. Was nutzlos ist, bereiten die 34 Mitarbeiter für die endgültige Entsorgung vor. "Einfach in die Tonne geworfen wird hier nichts", betont die Prokuristin.

Von diesem spannenden Kreislauf muss die Jugend erfahren, findet Carola Hänel. So ist die Firma erstmals bei der Ausbildungsmesse "Youlab" in Oranienburg dabei. Vier Ausbildungsplätze bietet Enretec an. Gesucht werden künftige Bürokaufleute, Fachkräften für Lagerlogistik und Fachkräfte für Abfall- und Kreislaufwirtschaft. "Wir würden gern 15-, 16-Jährigen eine Chance geben. Die haben aber noch keinen Führerschein. Daher sind wir auf Abiturienten angewiesen", richtet Carola Hänel einen Mini-Appell in Richtung Landratsamt. Sie spricht Oberhavels Wirtschaftsdezernenten Egmont Hamelow (CDU) direkt an, ob sich in Sachen Busanbindung ans Gewerbegebiet nicht eine Lösung finden lasse. Hamelow verweist auf die notwendige Auslastung für das Ansinnen und an die Stadt Velten. Es werde Gespräche geben.

Um Gespräche und unkomplizierten Kontakt zu potenziellen künftigen Mitarbeitern dreht sich Oberhavels größte Ausbildungsmesse. Die "Youlab" am 15.Februar in der Oranienburger MBS-Arena ist für viele Unternehmen in der Region zu einem wichtigen Marktplatz für die Nachwuchskräfte-Gewinnung geworden. "Wir rekrutieren inzwischen 30 Prozent unserer fast 40 Azubis auf Berufsbildungsmessen", untermauert Olaf Neupert von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Oranienburg die Aussage mit Zahlen. Rund 400 duale Ausbildungsberufe und 12 000 Studiengänge gibt es in Deutschland. Nicht leicht, da den passenden Beruf herauszufinden. "Es geht auch darum, junge Leute in der Region zu halten", findet Gerald Zahn vom Regionalen Wachstumskern. "Unser Anspruch ist, auf der ,Youlab' einen möglichst breiten Querschnitt der Möglichkeiten in unserer Region zu präsentieren", erklärt Philipp Gall, Leiter des Oberhaveler Regionalcenters der IHK. Diese organisiert die Messe, arbeitet mit Partnern zusammen, darunter zehn Premiumpartnern.

Rund 80 Aussteller präsentieren sich, und es lohnt sich für sie. Laut Philipp Gall verzeichnet die Messe durchschnittlich 1200 Besucher. Geboten wird ihnen zur "Youlab" nicht nur die Aussicht auf Silberbarren-Mitgewinnung bei Enretec. Einen "König", genauer den der Metallberufe", den Werkzeugmacher, offeriert Thorsten Ladwig. Der Geschäftsführer der Hennigsdorfer Firma FlammSyscomp wirbt zudem für ein neues Berufsbild: Facharbeiter für Stanz- und Umformtechnik.

"Gerade durch die Digitalisierung ändern sich die Berufsbilder beinahe jährlich. Einige Berufe verschwinden, dafür kommen neue." Oberhavels Wirtschaftsdezernet Egmont Hamelow empfiehlt Schülern deshalb, die kompakte Informationsmöglichkeit der Messe zu nutzen.

Oberhavels Betriebe konkurrieren dabei in einem Wettbewerb um eine geringer werdende Anzahl an Bewerbern. Manfred Speder, Geschäftsführer der AWU Velten kennt das Problem, Jugendliche zu erreichen, zu interessieren, zu begeistern. "Gerade bei den Berufskraftfahrern ist es nicht leicht", erzählt Speder.

"Wir geben die Hoffnung nicht auf", sagt Birgit Hamann, Ausbilderin beim Fachgroßhandel Elgora. "Für unsere beiden Ausbildungsberufe - Kaufleute im Groß- und Außenhandel sowie Fachkräfte für Lagerlogistik - ist es enorm schwierig. Aber mit Ausbildung beugen wir Mangel an qualifizierten Fachkräften früh vor. Die Übernahmequote ist sehr hoch", beschreibt sie konkrete Zukunftschancen in der Region.

Diese nutzte die Auszubildende der Dabag Automakler aus Germendorf im vergangenen Jahr. Ihr Chef, Jens Stein, Sprecher der Wirtschaftsjunioren im Landkreis und Inhaber von Dabag, resümiert: "Die ,Youlab' ist auch eine Chance für kleine Firmen."