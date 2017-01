Selbstbewusst zum Aufsteiger

artikel-ansicht/dg/0/

Wie traditionell in jedem Jahr: Am Dienstag schauten die Drittliga-Frauen im Berliner Velodrom beim Sechs-Tage-Rennen vorbei. Am Mittwoch beim Training veranstalteten sie in der Erlengrund-Halle dann wieder selbst Wirbel.

Dabei war auch eine junge Frau aus dem Brandenburger Umland, die bei einem Probetraining überzeugen konnte. Und mehrere Talente aus dem MTV-Nachwuchsbereich mischten ebenfalls mit. Dafür fehlte Lucyna Trzczak, die ja zuletzt in Topform auftrumpfte und die vor knapp zwei Wochen mit 15 Toren gegen Zirndorf einen persönlichen Rekord aufgestellt hatte. Die 20-Järige lag mit einem grippalen Infekt im Bett.

Jetzt werden die Daumen gedrückt, dass Lucy Trzczak und die ebenfalls angeschlagene Bernadet Mudri schnell wieder auf die Beine kommen. Und weil man schon beim medizinischen Rapport ist: Es gibt auch eine gute Nachricht. Nämlich von Tülay Bayram, die ja mit Bernadet Mudri und Luisa Ludewig zum Jahresbeginn vom FHC zum MTV gekommen war.

Die 18-Jährige: "Mir geht es jetzt wieder besser." Tülay plagen Rückenbeschwerden (Bandscheibe). Aber nach intensiven ärztlichen Untersuchungen ist nun klar: Das Problem lässt sich mit physiotherapeutischen Maßnahmen beheben. So bleibt die Hoffnung, dass man die Rückraumspielerin in absehbarer Zeit nicht nur beim Daumen drücken, sondern auch auf dem Spielfeld in Aktion sehen kann. Genauso wie die Domann-Schwestern Kristina und Isabell, wenn deren Knieverletzungen ausgeheilt sind.

Dessen ungeachtet, will der MTV am Sonnabend (Anpfiff 19 Uhr) beim starken Aufsteiger SC Markranstädt eine gute Visitenkarte hinterlassen. Der Tabellen-Dritte aus Märkisch-Oderland tritt erstmals zu einem Drittliga-Punktspiel bei diesem sächsischen Team an, das mit 12:12 Punkten auf dem 6. Rang steht. Man kennt allerdings die Verhältnisse in Markranstädts wunderschöner Sporthalle bestens. Nämlich vom traditionellen MITGAS-Turnier, das der MTV zweimal gewinnen konnte. Im vergangenen Sommer sind allerdings die Grün-Weißen (in damals noch ganz anderer Besetzung) nach einer knappen Niederlage gegen die Gastgeberinnen vorzeitig ausgeschieden...

"Wir wissen nicht nur deswegen, dass Markranstädt eine starke Mannschaft hat und lassen uns auch nicht von ihrer 20:26-Niederlage beim vergangenen Liga-Meister Fritzlar trügen", so MTV-Teammanager Wolfram Eschenbach. "Es muss schon alles passen, wenn wir dort etwas holen wollen."

Das sieht Altlandsbergs Trainer Andy Nötzel genauso: "Wir müssen unsere Abwehr wieder dicht bekommen und dürfen uns nicht wieder so viele Technikfehler und Fehlwürfe wie am vergangenen Sonntag leisten. Chancen hatten wir in Bad Salzuflen ja genug."

Das verspricht ein interessantes Spiel zu werden. Und eventuell überlegen sich ja einige der treuen MTV-Fans sogar, mit auf die Reise zu gehen.