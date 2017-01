Bliesdorf bietet idealen Platz für Kanitz-Elf

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen/Bliesdorf (MOZ) Die Landesklasse-Kicker von Blau-Weiß Wriezen sind am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. 17 Spieler konnte Trainer Steven Kanitz zur ersten Freilufteinheit nach dem Jahreswechsel begrüßen. Die komplette Vorbereitung wird nach erfolgreichen Gesprächen mit der Bliesdorfer Vereinsführung auf dem Bliesdorfer Sportplatz stattfinden.

"Der Platz in Bliesdorf bietet für diese Jahreszeit beste Trainingsbedingungen. Wir sind sehr froh, dass wir mit den Verantwortlichen des Vereins Einigung erzielen konnten und bedanken uns schon einmal für die Zusammenarbeit" so Wriezens sportlicher Leiter Christian Wegner. Er berichtete außerdem, dass diese Vereinbarung bereits vor der Abmeldung der Bliesdorfer Mannschaft in Arbeit war und nicht im direkten Zusammenhang steht.

"Natürlich tut uns das in erster Linie leid, dass die Bliesdorfer das Team abmelden mussten. Wir haben allen Spielern angeboten sich uns anzuschließen und wollen Ende Februar mit den Vereinsverantwortlichen verhandeln, ob und wie wir die Sportstätte auch in Zukunft weiter nutzen können", so Wegner weiter. Als ehemaliger Bliesdorfer ist ihm besonders daran gelegen, die erst kürzlich vollkommen sanierten Räumlichkeiten des Vereinsheims und den mit Flutlicht ausgestatteten Platz weiter zu nutzen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir uns mit den Bliesdorfern einigen können."

Wriezens Trainer Steven Kanitz zeigte sich auch erfreut über die Bedingungen und schwor seine Mannen, zu denen auch schon einige Neuzugänge zählten, auf die durchaus anspruchsvolle Rückrunde ein. Neben der ersten Mannschaft hat auch das Kreisligateam auf dem Platz in Bliesdorf den Trainingsbetrieb aufgenommen.

Im ersten Testspiel treffen die Kanitz-Schützlinge am 4. Februar um 15 Uhr in Pankow auf den VfB Einheit. Es folgt das Gastspiel am 1. Februar beim der SG Rot-Weiß Neuenhagen in Neuenhagen um 14 Uhr sowie die Partie am 18. Februar bei Victoria Seelow II ab 12.30 Uhr.