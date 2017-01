Junioren kommen mit Futsal gut zurecht

artikel-ansicht/dg/0/

Die erste Mannschaft der C-Junioren hatte sich gut durch die Vorrunde (Gruppenerster) und das Halbfinale gekämpft.Im Finale gegen Energie Cottbus verpassten die Frankfurter den Sieg durch zwei Eigentore, unter anderem nach einem missglückten Querpass der Gegner. "Die Cottbusser wären in der Vorrunde fast herausgeflogen. Deshalb ist es umso mehr schade, dass wir das Finale unglücklich 2:3 verloren haben. Die beste Turnierleistung brachten die Jungs im Halbfinale gegen den RSV Eintracht Teltow beim 3:1", schätzte Trainer Frank Grundmann ein. Ihn freute am meisten die Steigerung seiner Mannschaft gegenüber der Vorrunde. "Sie hat sich deutlich weniger taktische und Abwehrfehler geleistet. Und wie Luiz Skraback in allen Varianten seine neun Tore geschossen hat, das war schon überragend", so Grundemann. Zurecht sei der Kapitän Torschützenkönig und bester Spieler geworden. Die zweite Mannschaft der Frankfurter C-Junioren wurde guter Fünfter.

Ihr Ziel, Hallenlandesmeister zu werden, ist den B-Junioren nicht gelungen. "Der dritte Platz ist okay, am Ende haben Kleinigkeiten entschieden und fehlte das Quäntchen Glück. In unseren Augen gab es keinen Gegner, der nicht zu schlagen gewesen wäre", resümierte Trainer Jan Kliemt. Nicht verhindern ließ sich, dass es schon im Halbfinale zum Prestige-Duell der beiden Regionalligisten 1. FCF (Sieger Gruppe A)) und Energie Cottbus II (Zweiter Gruppe B) kam, das die Oderstädter 0:2 verloren. Aus Sicht der Frankfurter Trainer ist "Cottbus erst hier souverän aufgetreten", wurde dann Landesmeister. Im Spiel um Platz 3 schlug der 1. FCF den SV Babelsberg I mit 1:0. "Dafür war Tom Siegel der Garant, torwart-technisch und spielerisch", lobt Kliemt den noch C-Junioren. I-Tüpfelchen war die Auszeichnung von Adrian Jarosch als bester Spieler. Ihre Jungs sahen die Trainer gut vorbereitet auf die Futsal-Landesmeisterschaft mit ihren speziellen Regeln. Kliemt: "Gute Fußballer sind in der Lage, sich schnell auf neue Regeln einzustellen."

Bei den D-Junioren gelang dem FCF II die Überraschung als Dritter des Landesturniers, während die erste, leistungsstärkere am Ende auf Platz 6 landete. "Wir haben das Tor einfach nicht getroffen, hatten uns doch mehr ausgerechnet", so Trainer Klaus Herpel nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden in der Vorrunde (Platz 3). Vielleicht hätten einige Jungen doch ein wenig Nerven gezeigt in dieser besonderen Atmosphäre in der Lausitz-Arena.

Die zweite Mannschaft dagegen beendete die Vorrunde als Gruppenzweiter mit zwei Siegen und einer Niederlage und trotzte nach verlorenem Halbfinale im Spiel um Platz 3 dem Teltower FV I ein 1:0 ab. Mit Kamil Antosiak (II) und Oskar Berndt (I) stellte der FCF bei den D-Junioren zwei der drei besten Spieler.