Gratis WLAN für Schöneiche

Schöneiche (MOZ) Öffentlich zugängige drahtlose Netzwerke (W-LAN-Netze) sind rar in der Region. Immer mehr Kommunen wollen das ändern. Eine Möglichkeit ist, das Netz der Initiative Freifunk zu nutzen. So praktiziert es zum Beispiel Grünheide. Diesen Weg will jetzt auch Schöneiche gehen.

Die Ausschüsse für Wirtschaft und Finanzen sowie Bildung und Soziales in Schöneiche haben der Gemeindevertretung in dieser Woche einstimmig empfohlen, die Herstellung eines freien öffentlichen W-LAN im Ortszentrum zu beschließen. Mit Ortszentrum ist die Buswendeschleife vor dem Rathaus, das Rathaus selbst und die Kultourkate gemeint. Für diese Bereiche soll ein Hotspot installiert werden, über den auf das drahtlose Netzwerk der Berliner Initiative Freifunk (siehe Kasten) zurückgegriffen werden kann. Der Zugang ins Internet über diesen Hotspot erfolgt ohne Registrierung und kann kostenlos genutzt werden. Als Betreiber des Freifunkangebotes würde der Verein Schöneiche Online fungieren, mit ihm soll Bürgermeister Ralf Steinbrück dahingehend Gespräche aufnehmen.

Die Schöneicher orientieren sich mit ihren Beschlüssen an der Gemeinde Grünheide, wo den Einwohnern und ihren Gästen über Freifunk an mehr als 30 Orten W-LAN zur Verfügung steht. Zunächst seien an mehreren Standorten von Privatpersonen Freifunk-Knoten eingerichtet worden, zum Beispiel in der Flüchtlingsunterkunft. Später seien von der Verwaltung vorgegebene Standorte wie das Rathaus dazugekommen, sagt Manfred Liedtke vom Verein SoCo Grünheide (Social Community Grünheide). Der Initiator des Grünheider Projekts stellte den Schöneichern das Konzept des Gratisnetzwerks im Wirtschaftsausschuss vor.

Es basiert darauf, dass möglichst viele Personen oder Institutionen einen Freifunk-Router aufstellen und darüber Internet ihres eigenen Anschlusses einspeisen. Da der Datenverkehr der Router über einen Server von Freifunk läuft, haben externe Nutzer keinen Zugriff auf das private Netz desjenigen, der seine Internet-Verbindung zur Verfügung stellt.

"Der Gemeinde Grünheide sind Kosten für die Router entstanden, die zwischen 25 und 70 Euro liegen. Sie hat die Einrichtung von Freifunk mit 1000 Euro unterstützt", sagt Liedtke. Ziel in Grünheide sei es nun, weitere Bürger und Gewerbetreibende zu finden, um das Netz auszubauen und weitere W-LAN-Hotspots anzubieten.

Auch in Schöneiche sollen nach der Einrichtung des ersten Hotspots am Rathaus weitere Standorte geprüft werden - allerdings war dieser Punkt noch kein Teil der Beschlussvorlage, die vor allem durch Änderungsanträge der SPD und Linken modifiziert wurde. Die SPD hatte die Freifunk-Lösung ins Spiel gebracht. Ausgenommen vom Freifunk-Netz sollen vorerst Schulen sein. "Ich bin mir nicht sicher, ob Schulen ein immer verfügbares W-LAN für jedermann haben wollen", sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. "Zu diesem Thema gibt es bald Gesprächsrunden mit den Direktoren."