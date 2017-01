Nachholspiele der Kegler in Uckermarkliga

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) In einem Nachholspiel der Uckermarkliga haben die Classic-Kegler des fünftplatzierten Teams SSV PCK IV dem ersatzgeschwächten Spitzenreiter SSV PCK I eine empfindliche 0:6-Niederlage beigebracht. Nach Minuspunkten steht somit die dritte PCK-Mannschaft in der Tabelle schon besser da als die erste. In einem weiteren Vergleich behielt PCK II mit 4:2 gegen PCK V die Oberhand und festigte den sechsten Rang. In keinem dieser beiden Duelle gelang einem Kegler ein Resultat jenseits der 500-Holz-Grenze - Beste war sogar die einzige Frau in den vier genannten Teams, denn Ursula Kunz (PCK IV) kam auf 492 Kegel.