Heinze: Gegen Populisten aktiv werden

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Es war der zu Jahresbeginn verstorbene einstige Bundespräsident Roman Herzog, der anregte, den 27. Januar, an dem das KZ Auschwitz befreit worden war, zum Holocaust-Gedenktag zu erklären. Und Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker habe als erster klar gesagt, dass die Sowjetarmee die Deutschen vom Grauen des Faschismus befreit hat. Daran erinnerte Seelows Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke) am Freitag in seiner Rede vor der Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer des Faschismus an der Grundschule. Er mahnte aktiven politischen Widerstand gegen die heutigen gefährlichen, radikalen Populisten an.