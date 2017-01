8,2 Millionen Euro werden investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In diesem Jahr werde das Investitionsvolumen wieder einen Rekordwert erreichen, sagte der Beigeordnete, Eckhard Fehse, am Donnerstagabend in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Der Haushaltsentwurf wurde eingebracht.

Über eine im Vergleich zum Gesamthaushalt überaus bescheidene Summe wurde in der Sitzung am längsten diskutiert. Ausgangspunkt war ein Leserbrief in der MOZ. Nachdem in dieser Zeitung über die neue Friedhofssatzung, die bereits im Hauptausschuss Zustimmung fand, berichtete wurde, schimpfte Klaus Siedow, dass die Gebühren für Erdbestattung von Kindern unter 2 Jahren um 13 Prozent und damit erheblich stärker als bei anderen erhöht werden, und zwar auf 425 Euro.

Das griff Jens-Olaf Zänker (B90/Grüne) auf und regte an, den Anstieg so ausfallen zu lassen wie bei fast allen anderen Bestattungen: sechs Prozent. Fehse erläuterte, dass alles rechtlich sauber kalkuliert wurde. Ausgangspunkt seien die Fallzahlen; sind sie niedrig, steigen Gebühren stärker. Bei Kindergrabstätten gebe es nur einen Fall pro Jahr. Mathias Rudolph (BFZ) schlug vor, für die Beerdigung von Kindern unter zwei Jahren keine Gebühren zu nehmen. Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst wendete ein: Wie soll man Eltern, deren verstorbenes Kind einen Monat älter wurde, klar machen, dass sie deswegen Gebühren zahlen müssen?

Nach weiteren Wortmeldungen und Vorschlägen rechnete Fehse aus, das sechs Prozent 395 Euro bedeutet - das wurde einstimmig beschlossen, so wie danach die gesamte Satzung.

Die 30 Euro werden die finanzielle Situation der Stadt nicht gefährden. Im Gesamthaushalt geht es um Aufwendungen in Höhe von rund 54,7 Millionen Euro. Investitionen sind in Höhe von rund 8,2 Millionen Euro geplant. Davon fließen 16,75 Prozent in Bildung und Kinderbetreuung, 17,8 Prozent in die Erschließung neuer Wohngebiete, 34,2 Prozent in Straßen- und Tiefbaumaßnahmen. 21,5 Prozent sind für die eigene Verwaltung beziehungsweise verpachtete Verwaltungsgebäude vorgesehen.

Diskussion gab es nach der Einbringung der Haushaltssatzung 2017 samt Finanzplan bis 2020 nicht - was üblich ist. Bis zur Sitzung der Stadtverordneten am 30. März ist nun Zeit in den Fraktionen und Ausschüssen darüber zu diskutieren. Allerdings liegt der Haushalt derzeit noch nicht komplett vor, der ins Detail gehende Teil, also die so genannten Produktblätter, fehlt noch. Auch kamen kurzfristig, am Dienstag, neue Daten vom Land - die besagen, die Stadt kann mit einer Millionen Euro aus Schlüsselzuweisungen und Steuern mehr rechnen.

Zudem ist die Höhe der Kreisumlage - das Geld, das die Stadt an den Kreis weiterreichen muss - noch nicht geklärt. Bisher betrug sie 39,8 Prozent. Bliebe sie so, müsste die Stadt 14,65 Millionen Euro abführen, 1,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, weil auch die Einnahmen gestiegen sind.

Der Kreis signalisiertet aber inzwischen, das er die Umlage erhöhen will. Zunächst war, laut Fehse, von 42,5 Prozent die Rede, dann von 40,8 und am Mittwoch von 40,3 Prozent. "Die Richtung stimmt", meinte Fehse, deutete aber an, dass man weiter mit dem Landratsamt diskutieren werde. Die Erhöhung der Umlage sei nicht notwendig, weil dadurch nur die bereits sehr hohen Rücklagen das Kreises weiter wachsen.