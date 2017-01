artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Wenn man in Strausberg vom Deutschen Roten Kreuz spricht, fällt meist der Name Frank Langisch. Gut 43 Jahre war er dort tätig, anfangs als Krankentransporteur, später als Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, zuletzt als Leiter der Geschäftsstelle Strausberg. Am Freitag war sein letzter Arbeitstag.

"Natürlich ist es nach so langer Zeit schon etwas komisch, wenn dann Schluss ist, aber ich freue mich auf den Ruhestand." Frank Langisch sagt das in seiner ruhigen, freundlichen Art mit einem Schmunzeln. Fast alle seine 45 Arbeitsjahre hat der 63-Jährige für das DRK gewirkt. Geplant war das keineswegs. Der gelernte Fernmeldebaumonteur hatte einst bei der Post angefangen. "Ich war in dem Bereich, in dem die Leitungen gelegt wurden und wollte mich bei der Post verändern", erinnert er sich. Ein betriebsinterner Wechsel sei damals aber nur möglich gewesen, wenn man ein Jahr lang außerhalb der Post gearbeitet hatte. Beim DRK sei zu der Zeit gerade etwas frei gewesen und "so fing ich im Juli 1973 dort als Krankentransporteur an". Und Langisch ging nie wieder fort, weder zurück zur Post noch anderswohin.

1992 schloss Frank Langisch erfolgreich ein Fernstudium zum Rettungsdienstmanager ab. Sieben Jahre später folgten die Berufung zum Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Strausberg und zum Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst gGmbH Strausberg.

Ein neuer wichtiger Abschnitt folgte im Jahre 2008 mit der Verschmelzung der DRK-Kreisverbände Frankfurt-Oder-Spree und Strausberg zum neuen Kreisverband Märkisch-Oder-Havel-Spree. Langisch trug in den Folgejahren die Verantwortung für die Strausberger Geschäftsstelle. Zudem leitete er den Fahrdienst des DRK-Kreisverbands.

Dass der Landkreis 2012 den Rettungsdienst in eigene Verantwortung übernommen hat, schmerzt Langisch bis heute. "Schließlich ist das doch die ureigenste Aufgabe des Roten Kreuz", findet er.

Als sehr gut und richtig schätzt er die Übernahme der beiden von Schließung bedrohten Kitas in Gielsdorf ("Bummi") und Rüdersdorf ("Sperlingshausen") in Trägerschaft des Roten Kreuz ein. Dass alle DRK-Kitas im Laufe der Zeit mit einer Sauna ausgestattet worden sind, habe lange Zeit als Alleinstellungsmerkmal für zusätzliches Interesse gesorgt.

Insgesamt sieht er seinen Kreisverband gut aufgestellt. Allein beim Fahrdienst seien in den vergangenen Jahren an die 750 000 Euro in die Erneuerung des Fuhrparks investiert worden.

Neben der beruflichen Tätigkeit war der verheiratete Vater zweier erwachsener Töchter auch auf anderen Feldern aktiv. So gründete er nach der Wende mit zwei Mitstreitern den AWO-Ortsverein Strausberg, dessen erster Vorsitzender er auch war. Für die SPD saß er mehr als 20 Jahre in der Stadtverordnetenversammlung und acht Jahre im Kreistag.

Und wie nun weiter? Frank Langisch hat da keine Bange. Er will die freie Zeit für die Familie nutzen, vor allem für die drei Enkel. Und für seine große Leidenschaft, das Wohnmobil. Damit wollen er und seine Frau weiter die Welt erkunden. Seine Kinder hat er mit dem "Virus" auch infiziert, "und auch meine Enkel lieben campen", sagt er.