Stephanus-Treff im alten Milchladen

Bad Freienwalde (MOZ) In den ehemaligen Milchladen am Bad Freienwalder Markt zieht bald wieder Leben ein. Die Stephanus-Stiftung eröffnet im Erdgeschoss einen Stephanus-Treff. Ins Obergeschoss zieht der Familienentlastende Dienst (FeD) der Stiftung ein.

"Wir werden im Mai einen Stephanus-Treff wie in Strausberg eröffnen", bestätigte Martin Jeutner, Pressesprecher der in Berlin ansässigen Stephanus-Stiftung. Dorthin können sich Menschen jeden Alters in verschiedenen Lebensumständen wenden, die Unterstützung benötigen. "Wir bieten Beratung in unterschiedlichen Lebenslagen und vermitteln passgenaue Dienstleistungen", erklärte der Pressesprecher. Die Beratung sei kostenlos. Sie beziehe sich auf soziale Fragen, sei aber keine Rechtsberatung, betonte Jeutner. Vielmehr erhalten die Ratsuchenden Informationen, welche Institution bei ihren Problemen hilft. Als Ansprechpartner sei das Stephanus-Mobil, der ambulante Pflegedienst der Stiftung dabei, der

seinen Sitz in der Gesundbrunnenstraße hat.

Ins Obergeschoss ziehen die Mitarbeiter des Familienentlastenden Dienstes der Stephanus-Stiftung unter der Leitung von Sandra Schmidt ein. Bisher ist der FeD, der der Wohnstätte "Waldhaus" untersteht, im Haus der Stephanus-Werkstätten in der Beethovenstraße untergebracht. Der FeD begleitet Familien, in denen behinderte Angehörige leben. Er betreut pflegebedürftige Kinder und Erwachsene stunden- oder tageweise. Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer werden jetzt an dem einen Standort konzentriert, sagte Jeutner. Mit einem Fest werde der zweite Treff im Mai eröffnet, genau ein Jahr nach der Premiere in Strausberg. "Die Vermieter sind unseren Wünschen entgegengekommen", lobte der Pressesprecher.

Als die Eigentümer, Matthias Abeln und Matthias Heidgerken, das alte Haus, Karl-Marx-Straße 8, vor fast drei Jahren zum ersten Mal betraten, traf sie fast der Schlag, denn sie konnten vom Keller in den Himmel blicken. Mitte 2014 hatten die Betreiber des Autohauses Oderbruch in Bad Freienwalde den ehemaligen Milchladen "blind ersteigert" und retteten das Haus damit vor dem Einsturz. Das Dach war weitgehend kaputt, die Decken eingestürzt. Sie sanierten das Haus, ließen aber das Ladengeschäft unbebaut, um die Bedürfnisse eines möglichen Mieters zu erfüllen.

Nach der Sanierung stand es leer. Matthias Abeln hatte einen möglichen Mieter gefunden, der aber dann aus rechtlichen Gründen nicht einziehen konnte. Schließlich fanden die Eigentümer in der Stephanus-Stiftung den passenden Mieter.

Das Haus, gebaut Mitte des 18. Jahrhunderts, ist das einzige Gebäude, das noch mit dem Giebel zum Markt steht. Es gehörte um 1910 Bäckermeister Albert Rüsterer, berichtete Reinhard Schmook, Leiter des Oderland-Museums, in Folge 125 der MOZ-Serie "Oderland in Vergangenheit und Gegenwart". Demnach wurde nach dem Ersten Weltkrieg die Fassade neu gestaltet. 1929 wohnten der Kaufmann Fritz Schnöde und die Verkäuferin Hedwig von Zalukowski in dem Haus. Beide waren bei der Milchhandelskette "Butter Nordstern" angestellt und betrieben die Freienwalder Filiale. Auch in der DDR gab es dort Jahrzehnte lang Milch, Butter und Käse, der dem Haus im Volksmund den Namen "Milchladen" bescherte.