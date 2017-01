Slubicer Bürgermeister kündigt Super-Deich an

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das größte Investitionsvorhaben, von dem bei der gemeinsamen Sitzung der Frankfurter und Slubicer Stadtverordneten am Donnerstagabend die Rede war, hatte der Bürgermeister der polnischen Nachbarstadt im Gepäck. "Ab dem Frühjahr wird ein langgehegtes Ziel unserer Stadt in die Tat umgesetzt - der Bau eines Oderdeiches, der uns besser vor dem Hochwasser schützt", kündigte Tomasz Ciszewicz an.