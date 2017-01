Geflügelpestfall bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) In Neuhardenberg ist am Freitag der Erreger der Geflügelpest vom Subtyp H5N8 in einem Entenmastbestand nachgewiesen worden. Betroffen sind die Ställe am südöstlichen Ortseingang. Dort müssen nun etwa 27 000 Tiere getötet werden. Insgesamt werden im Ort rund 200 000 Enten gemästet.

Betroffene Stallanlagen: Die Entenmastanlage an der B167 in Neuhardenberg ist am Freitag gesperrt worden. Am Sonnabend werden dort 27 000 Tiere getötet. © MOZ/Ulf Grieger

In dem Mastbetrieb der JoBe Landwirtschaftlicher Betrieb Klein Ziethen GmbH waren bereits am Mittwoch erhöhte Tierverluste aufgetreten. Betroffen waren die Ställe südlich der B167 gegenüber der Tankstelle. Der Bestand wurde sofort durch das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gesperrt und ist beprobt worden. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hat am Freitag das Virus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen.

Die Ursachenermittlungen für die Infektion der Mastenten haben bereits begonnen. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Märkisch-Oderland wird dabei von dem Tierseuchenbekämpfungsdienst des Landes Brandenburg unterstützt. Amtliche Tierärzte aus anderen Veterinärämtern das Landes Brandenburg haben ebenso ihre Unterstützung zugesagt. Zusätzlich werden Spezialisten des Bundesforschungsinstitutes für Tiergesundheit, das Friedrich-Loeffler-Institut, bei der Suche nach der Eintragsquelle des Erregers in den Tierbestand einbezogen. Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) erkläre am Freitag: "Wir gehen allen möglichen Übertragungswegen nach, um festzustellen, wie das Virus in die Ställe gelangte."

Alle nötigen Maßnahmen wurden am Freitag veranlasst und unmittelbar mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Die Stallpflicht für Geflügel im Landkreis Märkisch-Oderland ist auf Grund der aktuellen Lage weiterhin unbedingt einzuhalten, teilte Bärbel Saß, stellvertretende Amtstierärztin von Märkisch-Oderland, mit. Am Freitagnachmittag wurde eine Allgemeinverfügung erarbeitet, in der die Sperr- und Beobachtungsbezirke festgelegt wurden. Sie werden zunächst im Internet auf den Seiten des Landkreises und am Dienstag in der Märkischen Oderzeitung bekannt gemacht.

"Ob ein Ein-Kilometer-Radius oder ein Drei-Kilometer-Radius für den Sperrbezirk festgelegt wird, hängt von den Testergebnissen des Loeffler-Institutes ab", erklärte Thomas Berendt, Sprecher des Landrates. Die Tötung und unschädliche Beseitigung des betroffenen Bestandes werde am Sonnabend erfolgen.

Die weiteren Tierbestände in Neuhardenberg werden intensiv beobachtet und beprobt, so Berendt. Denn das Eintragsrisiko der hochpathogenen Aviären Influenzaviren vom Subtyp H5N8 in Hausgeflügelbeständen sei nach wie vor sehr hoch und eine Entspannung der Situation sei derzeit nicht in Sicht.

"Die landesweite Stallpflicht ist daher weiterhin unbedingt erforderlich", betonte auch Verbraucherschutzminister Ludwig. Darüber hinaus senke die strikte Einhaltung aller Biosicherheitsmaßnahmen das Risiko, den Erreger über kontaminierte Gegenstände oder Personen in die Tierbestände einzutragen.

"Unsere Betriebe sind zwar nicht betroffen. Aber wir sind natürlich in höchstem Maße alarmiert", erklärte Detlef Brauer, Chef der Odega-Gruppe, die die Neuhardenberger Ställe an den Mäster JoBe verpachtet hat. In allen Ställen der Odega-Gruppe gelten bereits seit einem Vierteljahr die strengsten Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Personal und Technik. "Wir kennen die Gefahr natürlich. Sie kann die Bestände jeden Tag treffen. Mit dem aktuellen Fall in Neuhardenberg kommt diese Gefahr natürlich auch für unsere Bestände näher. Umso wichtiger werden die Schutzmaßnahmen für unsere Ställe sein", erklärte Brauer.

Über die Belastungen für die Tierhalter hatte sich erst am Mittwoch der Landwirtschaftsausschuss des Kreises verständigt. "Die Geflügelhalter, die den Status der Bodenhaltung haben, bekommen jetzt langsam auf Grund der lang anhaltenden Stallpflicht Probleme", erklärte AusschussVorsitzender Frank Schütz (CDU). Er hoffe, das dafür eine Regelung gefunden werden kann.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt erinnert in diesem Zusammenhang alle Geflügelhalter, sowohl gewerbliche als auch Hobbyhalter, daran, ihren Bestand oder auch Änderungen umgehend anzumelden, falls sie ihrer Meldepflicht nach der Viehverkehrsordnung noch nicht nachgekommen sind.

Danach hat jeder Halter, unabhängig von der Größe seines Bestandes an Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Trut-, Perl- und Rebhühnern, Laufvögeln und Tauben, seine Haltung unter Angabe seines Namens, der Anschrift, der Anzahl der im Jahresdurchschnitt gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes beim zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt anzuzeigen. Die Meldepflicht gilt für den gesamten Landkreis Märkisch-Oderland, betonte Thomas Berendt.