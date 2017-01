Sprechende Staubsauger und lange Kreuzfahrten

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Kurzweilige Unterhaltung bot Wladimir Kaminer am Donnerstagabend im Friedrich-Wolf-Theater. Der Schriftsteller stellte sein neues Buch vor, las bislang noch unveröffentlichte Texte und erzählte in seiner urkomischen Art von seinen Alltagserlebnissen.

Die Besucher im gut gefüllten großen Saal des Friedrich-Wolf-Theaters kommen aus dem Lachen kaum noch heraus. Viele wischen sich Tränen aus den Augen, als Wladimir Kaminer eine der schier unzähligen Anekdoten aus seinem Alltag erzählt. Immer wieder unterbricht sich der Schriftsteller und Kolumnist beim Vortrag seiner Texte selbst und streut spontane Erzählungen ein. "Privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller", beschreibt sich der gebürtige Moskauer selbst. Er vollendet in diesem Jahr sein fünftes Lebensjahrzehnt - doch dessen ungeachtet sieht man immer wieder in seinem Blick, dass ihm der Schalk im Nacken sitzt. Aus alltäglichen Begebenheiten entspinnt er die aberwitzigsten Geschichten. "Mir gefällt seine humorvolle Art und dass man sich in seine Geschichten hineinversetzen kann", sagt Heike Schneider. Die Eisenhüttenstädterin war schon mehrmals bei Lesungen von Wladimir Kaminer und besitzt auch mehrere seiner Bücher.

Schon vor dem Auftritt sitzt der Autor bereits im Foyer, signiert dort seine Bücher und plaudert ungezwungen mit den Gästen. "Da ich mit dem Auto gut von Berlin durchgekommen bin, nutze ich die Zeit. Ich war ja schon öfters in Eisenhüttenstadt und bin immer wieder gerne hier. Immerhin habe ich hier vor zwanzig Jahren meine größte Auszeichnung bekommen - den Stahlpreis. Dieser ist sehr groß und auch wirklich aus Stahl. Er hat einen Ehrenplatz in meinem Arbeitszimmer", verrät der 49-Jährige.

Anschließend berichtet er auf der Bühne, dass er eigentlich gerne einmal ein Buch über Flüchtlinge geschrieben hätte. "Mein Verlag war aber von der Idee nicht so begeistert. So werde ich jetzt immer mehr zum Familien-Schriftsteller - was gar nicht mein Plan war. Ich habe schon über meine Kinder und uns als Eltern sowie zuletzt über meine Mutter geschrieben. Und zurzeit schreibe ich über meine Frau. Der Titel des Buches soll lauten: ,Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß'".

Kaminer erzählt, dass er seiner Frau im November wohl so nah wie noch nie gewesen sei - bei einer Kreuzfahrt. "Ich wurde eingeladen, dort drei Lesungen zu halten. Was ich nicht bedacht hatte, dass die Zuschauer danach nicht wie normalerweise nach Hause gehen, sondern dableiben. So wurde es praktisch eine 14-tägige Lesung. Viele der Passagiere mussten mit Gewalt aufs Festland geschubst werden, da sie kein Interesse an Griechenland hatten. Außerdem habe ich erfahren, dass manch einer 120 Tage in einer Innenkabine ohne Fenster unterwegs ist. Aber es gibt einen Trick: Sie lassen in der Toilette das Licht an und die Tür einen Spalt offen - angeblich scheint beim Aufwachen das Licht dann wie ein Sonnenaufgang."

Anschließend liest Kaminer aus seinem neuen Buch "Meine Mutter, ihre Katze & der Staubsauger", in dem er über Erlebnisse und Eigenheiten seiner Mutter schreibt. "Sie mag moderne Haushaltsgeräte. Letztens hat sie sich einen sprechenden Staubsauger angeschafft. Seitdem ist ihre Wohnung zwar nicht sauberer, aber es geht lebhafter zu. Und der Schrittzähler ihrer sprechenden Uhr hat meiner Mutter mitten im Philharmonie-Konzert mitgeteilt, dass sie sich schon seit über einer Stunde nicht mehr bewegt hat."

Gleichzeitig gesteht der Autor: "Alles was ich geschrieben habe, begreife ich als Versuch, mich über die Tragödien des Lebens lustig zu machen. Man muss im Leben einfach lachen. Wenn man nur weint, wird es zu einer Sackgasse." Zum Schluss des zweistündigen Programmes stößt Wladimir Kaminer mit den Zuhörern an. "Auf eine sonnige Woche und ein solidarisches Europa", sagt er und entlässt die Besucher mit einem Lächeln im Gesicht in die Nacht.