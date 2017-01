Sozialarbeit an drei Grundschulen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Titel klingt etwas umständlich, doch die Stadt hofft, dass mit dem Modellprojekt "Angebote für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern" des Landkreises ein Einstieg in die Schulsozialarbeit an Grundschulen gelingen kann. Bisher gibt es dies flächendeckend nur an den weiterführenden Schulen, unter anderem arbeiten zwei Schulsozialarbeiter an der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe. Für Grundschulen war das nicht vorgesehen, wurde aber schon länger gefordert.