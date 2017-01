artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547876/

Bestens gefüllt: Sowohl in Saal und Foyer der Uckermärkischen Bühnen als auch an den Tischen beim traditionellen Finger-food-Büfett während des Schwedter Neujahrsempfangs herrschte Hochbetrieb.

Bestens gefüllt: Sowohl in Saal und Foyer der Uckermärkischen Bühnen als auch an den Tischen beim traditionellen Finger-food-Büfett während des Schwedter Neujahrsempfangs herrschte Hochbetrieb. © MOZ/Oliver Voigt

Charmant und rekordverdächtig - zwei Worte beschreiben den Donnerstagabend kurz und bündig. Noch nie war der große Saal fast bis auf den letzten Platz bei einem Neujahrsempfang gefüllt. Jürgen Polzehl durfte am Eingang zur Begrüßung so viele Hände schütteln, dass das Saalprogramm mit zehnminütiger Verspätung begann. Und worüber der Bürgermeister sowie Sparkassen-Chef Dietrich Klein in ihrem charmant von Moderatorin Ireen Kautz (Geschäftsführerin der AG City) geführten Interview plauderten, sowie was in Rück- und Ausblick dargestellt wurde, klang in der Kompaktheit selbst für Eingeweihte spannend und unterhaltsam. Bisweilen sogar witzig - so, als Jürgen Polzehl mit Blick auf das neugestaltete Rathaus meinte, die "Bürgermeister-Ebene ist blau". "Hellblau", beeilte er sich in Sachen Farbanstrich der entsprechenden Rathaus-Etage zu ergänzen.

Kein Neujahrsempfang ohne Schwedter Big Band. Nur mit Zugabe ließ das Publikum die Musiker von der Bühne. Nach "Tequila" war das Büfett frei gegeben, für das Frank Schäpe und sein ub-catering 7000 Häppchen und Schnittchen vorbereitet hatten. Bis nach Mitternacht kamen Gäste gestärkt ins Gespräch.

Die frühere Schwedter Kinderärztin Marieluise Klempin hatte noch den Bürgermeister-Rückblick aufs Schwedter Baugeschehen sowie die Kultur- und Sportereignisse im Ohr, als sie sagte: "Einfach Tatsache: Wir wohnen in einer lebenswerten Stadt. Ich bin zwar in Meyen-burg zu Hause, aber ich gehöre zu dem Einwohnerkreis, der die Eingemeindung nach Schwedt befürwortet." Die Leiterin des Schwedter Gauß-Gymnasiums Carla Buchholz freute sich an diesem Abend über das zu Ende gehende Schulhalbjahr: "Wir haben vier 7. Klassen aufgemacht und die laufen richtig gut."

Unter die Gäste hatten sich junge Leute aus Syrien gemischt. "Ich bin voller Respekt vor Schwedt", sagte Ahmmad Khawaja, der seit einem Jahr hier lebt. "Ich bin froh, dass ich so viele glückliche Menschen hier sehe. Keiner hat Angst."

Zahlreich vertreten waren Bürgermeister aus polnischen Partnergemeinden. Der 39-jährige Tomasz Miler, stellvertretendes Gryfinoer Stadtoberhaupt, war erstmals auf dem Neujahrsempfang. "Es ist eine tolle Idee, dass Schwedt seine Einwohner so heiter und gebündelt informiert über das, was im letzten Jahr passiert ist", sagte er. "Gut, dass die Geburtenzahlen nicht mehr sinken. Ich weiß aus Gesprächen, dass dies dem Bürgermeister hier sehr am Herzen liegt."

Angesichts der städtischen und der allgemein digitalen Entwicklung gehörten zu Polzehls Wünschen für 2017 zudem ein "Hotspot" für die Internet-Nutzung am bestens frequentierten Bollwerk, aber auch das Gelingen der Mega-Investition in der Leipa-Papierfabrik sowie ein deutlicherer Hinweis auf die Stadt Schwedt am neu gestalteten Pinnower Kreisel. "Nationalpark-Chef Dirk Treichel erarbeitet gerade eine Konzeption - wir lassen uns da auf jeden Fall etwas einfallen", versprach Landrat Dietmar Schulze bei einem seiner Foyer-Gespräche.

Übrigens: Der zuvor gezeigte Kurzfilm "Kindermund tut Wahrheit kund" war beim Publikum besonders gut angekommen. In ihm erzählt die Klasse 2b der Grundschule "Bertolt Brecht" ihren Blick auf ihre Heimatstadt - und der klang aus ihrem Mund einfach originell. Mit diesem Film will die Stadt Schwedt künftig für sich werben.

Werbung am abwechslungreichen Büfett betrieb das Jugend- und Musikcafé "Exit". Michael Wolff und seine Mitstreiter verteilten Handzettel für das "Inferno Rock Festival 2017", das Anfang September rund ums "Exit" stattfinden soll.