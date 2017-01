Polizeibericht Oranienburg vom 27.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

OranienburgWeil ein 19-jähriger BMW-Fahrer am Freitag gegen 8 Uhr auf der Sachsenhausener Straße das verkehrsbedingte Warten der beiden vorausfahrenden Autos zu spät bemerkte, fuhr er auf einen Audi auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf den davor wartenden Mitsubishi geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 10 000 Euro. Die Audi-Fahrerin erlitt ein Schleudertrauma und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Oranienburg gebracht. Die beiden hinteren Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Auf Parkplatz zusammengestoßen

Oranienburg. Ein Opel-Fahrer stieß auf einem Parkplatz in der Stralsunder Straße am Donnerstag um10.15 Uhr mit seinem Auto gegen einen parkenden BMW. An beiden Autos, die fahrbereit blieben, entstand ein Gesamtschaden von rund 3 500 Euro.

Diverse Angeln gestohlen

Oranienburg. Auf Angeln hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in den vergangenen Tagen einen Keller in einem Mehrfamilienhauses in der Albert-Buchmann-Straße aufgebrochen haben. Diverse Angeln im Wert von 400 Euro wurden gestohlen. Der Eigentümer hatte den Einbruch am Donnerstag bemerkt.