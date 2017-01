Polizeibericht Gransee vom 27.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Nassenheide. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach an einem Lkw samt Anhänger auf der Oranienburger Chaussee in Nassenheide am Donnerstag kurz vor 16 Uhr ein Feuer aus. Die Feuerwehr musste zum Einsatz kommen und den mit Hackschnitzel beladenen Lkw löschen. Es kam daher zu einer zirka zweistündigen Vollsperrung der B 96.

Einbrecher flüchten ohne Beute

Nassenheide. Freitagmorgengegen 2 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in das Bürogebäude einer Firma in der Oranienburger Chaussee in Nassenheider einzubrechen. Nachdem die Eingangstür aufgehebelt wurde, ertönte die Alarmanlage. Daraufhin flüchteten die Täter.Es entstand ein Schaden von zirka 100 Euro. Die Kripo ermittelt.

Unfallbeim Rangieren

Dannenwalde. Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr kam es in Dannenwalde auf dem Parkplatz am Kiosk zu einem Unfall. Nach bisherigen Angaben wollte der Fahrer eines MAN Lkw mit Anhänger auf dem Parkplatz rangieren und stieß dabei gegen einen Lkw Scania. Es entstand ein Schaden von zirka 1 000 Euro. Sie blieben fahrbereit.