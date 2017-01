Polizeibericht Schwedt vom 27.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt. Einmal volltanken und dann nichts wie weg. In Schwedt haben zwei Männer am Donnerstagabend einen Kanister gefüllt und sich ohne zu zahlen davongemacht. Das Duo war kurz nach 19 Uhr mit einem 5er BMW auf das Gelände einer Tankstelle in der Berliner Allee gefahren. Während der eine die Kassiererin im Verkaufsraum in ein Gespräch verwickelte, griff der andere zur Zapfpistole – und stieg danach in den Wagen, so wie sein Kumpan wenig später. Sie fuhren Richtung Angermünde davon.

Einbrecher in Laube und Schuppen

Schwedt. Eine Kabeltrommel und eine elektrische Heckenschere haben Diebe aus einer Laube in der Kleingartenanlage Baumgarten in Schwedt gestohlen. Der Einbruch wurde der Polizei am Donnerstag ebenso gemeldet wie zwei weitere Fälle aus Hohengüstow. Dort waren Einbrecher zunächst mit ihrem Versuch gescheitert, in einen Schuppen einzudringen, hinterließen aber einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Bei einem Schuppen in der Nähe waren sie erfolgreich. Ob ihnen etwas in die Hände fiel, ist nicht bekannt.

Autodiebefestgenommen

Warnitz. Zwei Autodiebe hat die Bundespolizei am Donnerstagabend auf der A11 gestoppt. Kurz nach 4 Uhr war den Beamten der in Richtung Norden fahrende 5er BMW mit Uckermärker Kennzeichen aufgefallen. Auf Höhe Warnitz wurde der Wagen angehalten. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Fahrerschloss manipuliert. Der 29 Jahre alte Beifahrer gab zu, das knapp23 Jahre alte Auto „geknackt zu haben“. Er und der 37-jährige Fahrer wurden festgenommen.