Polizeibericht Strausberg vom 27.01.2017

Petershagen-Eggersdorf. Eine 28-jährige Frau bemerkte Donnerstag gegen 21.30 Uhr, dass ihr eine dunkel gekleidete Person folgte. Plötzlich wurde sie von der Person von hinten zu Boden gestoßen und der Mann griff nach der Handtasche. Obwohl sich die junge Frau wehrte, gelang es dem Unbekannten mit Gewalt die Tasche an sich zu bringen. Täter und Tasche verschwanden. Die leicht verletzte Frau suchte den Arzt auf.

Einbrecher imGaragenkomplex

Strausberg. Zwischen 24.und 26. Januar brachen Unbekannte drei Garagen im Garagenkomplex Am Flugplatz auf. Aus einer fehlten 40 Liter Benzin und die Kofferraumklappe eines Pkw war beschädigt. Aus einer weiteren fehlten Lampen, Gasflaschen, ein Stromaggregat und eine Gasheizung. Schaden: 1600 Euro.

Schreck beimNachhausekommen

Neuenhagen. Als am Donnerstaggegen 18.50 Uhr die Besitzerin eines Einfamilienhauses in der Marienstraße nach Hause kam, sah sie zwei Männer, die über das Gartentor sprangen und davonliefen. Die Unbekannten hatten versucht hatten, ein Kellerfenster aufzubrechen. Schaden: 100 Euro.

Terrassentüraufgebrochen

Neuenhagen. In der Ernst-Thälmann-Straße sind Einbrecher Donnerstag zwischen 17.30 und 23 Uhr durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Während der Anzeigenaufnahme war noch nicht klar, was fehlt. Schaden: 500 Euro

Jugendlichekontrolliert

Petershagen-Eggersdorf. In der Elbestraße wurden Donnerstagabend zwei 16- Jährige kontrolliert. Bei beiden wurde Cannabis gefunden. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.