Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 27.01.2017

Mehrere Tausend Euro wollte eine Frau ergaunern, die am Donnerstagvormittag eine 82-Jährige in Brieskow-Finkenheerd anrief und sich als deren Tochter ausgab. Sie erklärte, das Geld für den Kauf einer Wohnung zu benötigen. Die ältere Dame begab sich mit einem Taxi zur Sparkasse. Sowohl der Taxifahrer als auch die Kassierin der Sparkasse informierten die Polizei, so dass der Betrug misslang und die Seniorin keinen finanziellen Schaden erlitt.

Fahrersteht unter Drogen

In der Frankfurter Straße in Lebus haben Polizisten gegen 23 Uhr einen Pkw-Fahrer erwischt, der unter Drogen stand. Ein Schnelltest schlug positiv an. Deshalb wurde der 23-Jährige zur Blutprobe ins Krankenhaus gebracht. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Er erhielt zudem eine Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.